Daniel Ricciardo kan Haas bellen voor een stoeltje!

Ricciardo is komend seizoen werkloos, maar Haas staat open voor een belletje van de coureur.

We kennen Daniel Ricciardo natuurlijk allemaal van zijn jolige capriolen met Max Verstappen toen zij nog teamgenoten waren. En oh ja, hij kan natuurlijk ook een aardig potje sturen. Spijtig genoeg heeft de Australiër aankomend seizoen nog geen team gevonden waarvoor hij kan rijden. Maar misschien is er nog een kans…

Ricciardo en Haas

Ricciardo heeft de laatste tijd, op zijn zachts gezegd, niet zo goed gepresteerd. Zijn oud-teamgenoot is inmiddels weer wereldkampioen geworden en dan vallen zijn prestaties natuurlijk in het niets. Hij heeft dan ook na dit jaar geen zitje meer in de Formule 1. De coureur moet plaatsmaken voor zijn landgenoot Oscar Piastri. Het kan niet anders zijn dat Ricciardo baalt, zeker omdat hij de koningsklasse niet zou willen verlaten.

Toch is er nog hoop. Namelijk bij het Haas F1 Team. Bij het Amerikaanse team rijdt Mick Schumacher en die bakt er vrij weinig van. Dit kan betekenen dat hij op de schopstoel zit en dat opent weer deuren voor Ricciardo. Zeker nu teambaas Gunther Steiner zegt zijn telefoon op te nemen als Ricciardo belt.

Kans pakken

Het is dus helemaal niet gek als Ricciardo dit doet. Steiner zegt: “Mits hij in ons geïnteresseerd is en hij niet te verlegen is om te bellen. Ik ga niet achter hem aanjagen”. De teambaas uit Oostenrijk is onder de indruk van de prestaties van de coureur in het verleden. Hij is van mening dat Ricciardo een goede coureur is en dat hij niet begrijpt hoe hij in deze situatie is gekomen.

Voor Haas zou het binnenhalen van Ricciardo een unieke kans zijn. Het is namelijk wel een racewinnaar met de potentie om meer overwinningen te behalen. De bal ligt dus nu bij Ricciardo. Of hij deze pakt, dat is aan hem.