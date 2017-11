Simply stunning: de GT2 RS in British Racing Green

Stijlvol 350 km/u+ blazen doe je zo.

Het kleurenpallet van de 911 GT2 RS is niet heel uitgebreid. Let er maar eens op als je de configurator aanslingert. De bekende tinten als Indisch Rood, Lava oranje en Miami blauw kun je krijgen, maar roze, paars of bijvoorbeeld bruin behoort niet tot de mogelijkheden. Tenzij je een belletje pleegt naar Porsche Exclusive. Na een kop koffie en een koffer met geld is dan (bijna) alles mogelijk.

Zo is er iemand geweest die de machtige kleur British Racing Green op zijn GT2 RS heeft besteld. Een tint die op bijna elke sportauto wel lekker oogt. Dat is bij de 991 GT2 RS geen uitzondering. Een auto met zoveel spoilers en opsmuk toch enigszins ‘chique’ laten ogen kan alleen met deze kleur.

Gezien het kenteken is deze Porsche geregistreerd te Böblingen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De foto werd genomen bij Porsche Zentrum Nürnberg. In Nederland hebben er vooralsnog geen leveringen plaatsgevonden.

Fotocredit: juergenniemuth via Instagram