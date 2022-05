Volkswagen XL1 Eco Challenge: wie van de redactie rijdt het zuinigst?

De redactie van Autoblog is normaal gesproken niet vies van gas geven. Maar wat als we het roer nu eens omgooien? Wie van de redactie rijdt dan het zuinigst? Tijd voor de Volkswagen XL1 Eco Challenge.

Wouter, Michael, Ruben, Machiel en Bart gaan met elkaar de strijd aan om te kijken wie er het meest efficiënt in de XL1 kan rijden. De Volkswagen XL1 verscheen al in 2014 als de ultieme eco-auto, maar is anno 2022 interessanter en relevanter dan ooit. Want torenhoge brandstofprijzen, energierekeningen waar je spontaan misselijk van wordt. Het zijn niet echt leuke tijden.

De XL1 is misschien wel de zuinigste in serie geproduceerde auto ter wereld. Het was een project van Volkswagen om te kijken of een auto mogelijk was die slechts 1 liter nodig had om 100 kilometer te rijden. En dat lukte, want op papier had de XL1 een gemiddeld verbruik van 1 op 111. Dat is omgerekend dus 0,9 liter brandstof per 100 kilometer. Extreem zuinig dus.

De Volkswagen XL1 is met maximale efficiency in het achterhoofd ontwikkeld. Het moest een zuinigheidswonder op wielen worden. Door gebruik te maken van hoofdzakelijk koolstofvezel (carbon), magnesium en polymeren weegt de XL1 slechts 795 kilogram. En door toepassing van een uiterst aerodynamische body heeft de auto een cW-waarde van slechts 0,185. De XL1 snijdt daardoor door de wind als een warm mes door de boter.

Zelfs de laklaag is gewichtsbesparend, want voordat de carrosserie werd gespoten in de juiste lak, werd de auto al voorzien van een speciale laag. Dit bespaarde dan weer 50 procent van het lakgewicht. De Volkswagen XL1 was daarnaast de eerste auto ter wereld met camera’s als buitenspiegels die goedgekeurd waren voor gebruik op de openbare weg.

Bijzondere aandrijflijn Volkswagen XL1

De bijzondere aandrijflijn van de Volkswagen XL1 bestaat uit een 0,8 liter tweecilinder TDI-dieselmotor met 48 pk en een 27 pk sterke sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor 69 pk en 140 Nm. De aandrijflijn is gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. De auto kan ongeveer 50 kilometer volledig elektrisch rijden. De plug-in hybride stoot slechts 21 g/km CO2 uit, op papier weliswaar. Net zo bijzonder is de uiterst compacte dieseltank van 10 liter.

Volkswagen XL Sport Concept

Eind 2014 presenteerde Volkswagen nog de XL Sport Concept, misschien wel de leukste versie van de XL1, al heeft de XL Sport nooit het productiestadium gehaald. Waar bij de XL1 alles draait om eco, daar legde de XL Sport Concept de nadruk op sportiviteit. Uniek aan deze conceptcar was de Ducati-krachtbron: een 1.199 cc grote L-twin met 200 pk die in staat is om 11.000 toeren per minuut te halen.

De prestaties van de XL Sport logen er niet om. Want dankzij een gewicht van 890 kilogram had het model slechts 5,7 seconden nodig om 100 km/u te halen. De topsnelheid kwam uit op 270 km/u.

De verschillen ten opzichte van een normale XL1 waren groot. De XL Sport was bijvoorbeeld dik 40 centimeter langer en bijna 20 centimeter breder. Ook de wielen staan verder uit elkaar. Een heerlijke conceptcar die helaas het productiestadium nooit heeft gehaald.

Oplage Volkswagen XL1

In totaal zijn er 250 exemplaren van de Volkswagen XL1 gebouwd, waarvan 200 stuks in Europa zijn verkocht. In Nederland zijn er destijds zes exemplaren geleverd. Het is de ultieme eco-auto, hoe prijzig gebruikte exemplaren tegenwoordig ook zijn.

Maar wie rijdt het zuinigst?

Maar ja, wie rijdt het zuinigst? Dat is de hamvraag. Is het Wouter, Michael, Ruben, Machiel of toch Bart? Zuinig rijden is een kunst. Goed anticiperen, de auto goed laten uitrollen, maximaal energie terugwinnen, alleen dan kom je tot de beste scores. We hebben voor deze Volkswagen XL1 Eco Challenge een route uitgezet van ongeveer 40 kilometer. Wie weet deze route het meest efficiënt af te leggen? Het antwoord geven we je in de video.