Mansory maakt tegenwoordig mooie auto’s!

Dat is wel wennen voor ons, dat Mansory mooie auto’s maakt.

Gisteren verraste Mansory vriend en vijand door de BMW 7 Serie mooier te maken. Collega @machielvdd wist niet wat hem overkwam. Normaal gesproken heeft hij het vitriool in het toetsenbord zitten op het moment dat er een persbericht van Mansory op de digitale deurmat ploft, maar ditmaal stond hij perplex.

Het gaat maar door, want vandaag hebben we weer een mooie auto van Mansory! Althans, het lijkt erop dat ze ze zich redelijk hebben ingehouden. Dat levert een decent dikke auto op. In dit geval betreft de basis een Bentley Bentayga EWB, met een langere wielbasis.

Het ongaat ons waarom je überhaupt de korte zou bestellen. Het is juist een USP om zo veel mogelijk ruimte in deze decente scheepscontainer op wielen te hebben.

Mooie Mansory Bentley ook een snelle?

De motor is uiteraard aangepast. Mansory heeft veel ervaring met de motor, want hij ligt ook in de Urus, diverse Porsches en Audi RS-modellen. In dit gevallen passen ze de uitlaat aan, is er een downpipe met 200-cels sportkats en sport-luchtfilter.

Het vermogen stijgt daardoor van 550 pk naar 750 pk. De toename in koppel mag er ook zijn, van 750 Nm naar 1.020 Nm. Daardoor kun je in 3,7 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Dat is echt extreem snel voor een 2,5 ton wegende sigarenclub. De topsnelheid is naar goed gebruik niet begrensd. Maximaal loopt deze mooie Mansory namelijk 317 km/u. Zorgt dus dat je limousine-chauffeur ook een racelicentie heeft. Of een beetje ervaring op Hockenheim, Monza of Le Mans.

Frutsels

Qua bodykit kun je echt alle kanten op bij de Duitse tuner. In dit geval is gekozen voor, eh, alles. Tja. Dat betekent een nieuwe voorbumper, achterbumper, sideskirts, spoilers en een hele hoop carbon frutsels. Het zijn typisch details die je in het echt moet zien om te waarderen.

De afwerking en kwaliteit van Mansory zijn namelijk uit de kunst. Uiteraard is de mooie Mansory Bentayga verlaagd, in dit geval met een module voor de luchtvering. Tenslotte is er ook een set 24 inch velgen.

Nu moeten we tenslotte aantekenen dat Mansory echt van alles doet, op wens van de klant. Dus het is ook gedeeltelijk de smaak van de klant waar sommige mensen moeite mee hebben. In dit geval is zo’n groen exemplaar met lange wielbasis een verademing in vergelijking met felgeel, babyblauw of matzwart.