Pérez populairder dan Verstappen: raar maar waar

In commercieel opzicht is Pérez veel populairder dan Verstappen.

Het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez op de baan was weer eens vrij groot de afgelopen 12 races. Om heel eerlijk te zijn, dat was de twee voorgaande seizoenen ook al het geval. Het is niet zo dat Pérez een ondermaatse coureur is, Verstappen verkeert simpelweg in een blakende vorm en er lijkt simpelweg geen maat te staan op de Nederlander.

Als je een teammaat hebt die elk weekend het maximale eruit haalt, sla je per definitie een modderfiguur. Maximaal ben je dan tweede. Als je dan ook nog eens aangeeft wereldkampioen te willen worden en vervolgens vijf races achter elkaar aan het stoeien bent met je auto (en je vorm), dan loop je meteen flink achter: 125 punten.

Pérez veel populairder dan Verstappen

Maar het is niet zo dat ze Red Bull ontevreden zijn over de Mexicaan. Ten eerste zullen de meeste coureurs verzuipen naast Verstappen op dit moment. Wellicht dat een Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris of Fernando Alonso partij zijn voor Verstappen, maar uiteraard liggen die coureurs al vast bij andere teams. Maar er is een punt waarbij Pérez veel populairder is dan Verstappen, aldus David Croft via SkySports.

En dan gaat het om keiharde merchandise. Het is dus letterlijk zo dat Pérez veel populairder is dan Verstappen. In Noord-America en Mexico (waar men veelal fan is van Checo) verkoopt Red Bull veel meer blikjes gele smurrie en generieke kledingitems met reclame-uitingen erop. Die gaan veel harder over de toonbank dan die van Verstappen.

Mexico grootste afzetmarkt Red Bull merchandise

En het is niet zo dat er een klein beetje meer wordt verkocht dankzij Checo. Volgens David Croft gaat maar liefst 65% van ALLE Red Bull-merchandise naar Mexico. In hoeverre we dit getal serieus moeten nemen en wat de bron is, geen idee. David Croft is echter geen pannenkoek en behoorlijk goed geïnformeerd.

Overigens is het ook niet heel erg vreemd. Mexico is simpelweg een veel groter land dan Nederland. Alleen in Mexico-stad leven al 9,2 miljoen inwoners en 22 miljoen als je het gebied eromheen meetelt (beetje Diemen en Amstelveen bij Amsterdam optellen). In heel Mexico leven 126 miljoen mensen. Dus op zich is het ook niet heel erg raar dat Pérez qua absolute aantallen populairder is dan Verstappen.

Via: RBR News