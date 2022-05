Max Verstappen bulkt van de nieuwe motivatie

Max Verstappen moveert natuurlijk ons allen. De beste man bulkt dan ook van de motivatie.

Je zou het haast alweer vergeten, maar Max Verstappen is vorig jaar wereldkampioen Formule 1 geworden. Na jaren waarin Max wist dat hij af en toe misschien een race kon winnen, maar nooit echt kon strijden om de titel, was de Red Bull vorig jaar opeens gewaagd aan de Mercedes. Max Emilian profiteerde maximaal en griste op het nippertje de titel weg uit de klauwen van veelvraat Lewis Hamilton.

Bonus

Toen vader Jos weer een beetje kleur had, volgden na het waarmaken van deze gezamenlijke droom, schitterende momenten tussen vader en zoon. Max had zijn levensmissie volbracht. In ieder geval degene waar hij vanaf een jaar of drie al die tijd bezig was geweest. Hij zei het zelf ook: vanaf nu was alles een bonus.

Zoete nectar

Maar betekent dat dan dat onze held nu wat minder motivatie heeft? Mensen die races en de radioboodschappen gehoord hebben weten eigenlijk wel beter. In plaats van rustiger, lijkt VER zich juist bewuster te zijn dat hij ook dit jaar de titel weer kan winnen. Elk verloren puntje resulteert niet in schouderophalen en op naar de volgende, maar op ferme kritiek op het team. Sommigen vinden het zelfs een beetje teveel van het goede. In een diepte-interview met kwaliteitspublicatie CNN geeft Max toe dat als er al iets veranderd is, hij nu méér motivatie heeft. Namelijk om nog een keer de zoete nectar van de eindzege te kunnen smaken:

But it’s not like I won a championship now, so let’s go party here, let’s go party there and not be motivated and stuff. I think my motivation is even higher now to come back and try to achieve that feeling or try to feel the same thing again. Max Verstappen, op zoek naar een nieuwe fix

Waarvan akte. Charles Marc Hervé Perceval mag dus zijn borst natmaken voor onze Max Emilian.