Maserati stelt introductie nieuwe auto’s uit naar september

Al maanden draait het bij nieuws over Maserati maar om één ding: de nieuwe auto’s worden allemaal geëlektrificeerd. In mei zou het bedrijf ze dan eindelijk presenteren aan de buitenwereld, maar dit wordt uitgesteld naar september.

MMXX: The Way Forward, hét Maserati-evenement waar de nieuwe, elektrische strategie uit de doeken wordt gedaan. Het evenement stond gepland voor mei, maar dat gaat ‘gezien de huidige situatie’ niet door. In het persbericht wordt niet duidelijk gemaakt wat er precies aan de hand is, maar er is natuurlijk maar één verantwoordelijke: het coronavirus.

In plaats daarvan gaan ze de auto’s en de strategie in september onthullen. Nog steeds in Modena, nog steeds gaat het over ‘het nieuwe tijdperk’ van Maserati. Wat ze precies gaan aankondigen is voor een groot deel al bekend, al kunnen er natuurlijk ook een paar verrassingen zijn.

Om te beginnen met het leukste nieuws: Maserati gaat weer een sportwagen maken. Deze gaat MC20 heten en wordt het vlaggenschip van het Italiaanse automerk. Deze wordt later dit jaar verkocht als elektrische auto, zo schrijft Autocar. Later moet daar een hybride variant bijkomen en wellicht ook een benzine zonder elektrische hulpjes.

Een ander voorbeeld van de auto’s die Maserati bij de introductie in september vermoedelijk gaat tonen, is het vervolg op de GranTurismo en de GranCabrio. Deze worden sowieso elektrisch, maar komen uiteindelijk ook met benzinemotoren. Of dat een heerlijke V8 wordt, of dat het minder cilinders krijgt, is niet bekend.

Voor de GranTurismo/Cabrio krijgen we echter eerst de hybride Ghibli. Dit gaat een plug-inhybride worden, die meer snufjes krijgt en bijvoorbeeld meer rijhulpen krijgt. In latere jaren komt er onder meer een SUV onder de Levante en een cabrio-versie van de Alfieri. Specifieke info over de auto’s weten we echter niet, hopelijk geven de Italianen daar in september meer informatie over.