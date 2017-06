Het mysterie van Ferrari’s extra olietank

Tijd om de aluminiuumium hoed weer tevoorschijn te toveren en te mijmeren over een FIA-memo genaamd 'DD/004-17'.

We stipten het vanochtend al even aan toen Max het had over de mogelijk veranderde krachtsverhoudingen in de F1. Ferrari lijkt in Bakoe achteruit gekacheld te zijn ten opzichte van Mercedes en Red Bull. Het snelheidsverschil ten opzichte van Mercedes was in de kwalificatie schrikbarend groot en Red Bull hijgt de Italianen opeens in de nek. Maar is het een eenmalige terugval die afhankelijk was van de omstandigheden en toevalligheden, of is er meer aan de hand?

Naar aanleiding van de Grand Prix van Canada is er achter de schermen namelijk weer het een en ander gebeurd op het politieke vlak. Het heeft allemaal te maken met de kwestie van het verbranden van olie als brandstof. Eerder dit jaar werd Mercedes daarvan beticht door de honcho’s van Red Bull. Het trucje zou bijvoorbeeld ten grondslag kunnen liggen aan de extra power die Mercedes steevast uit hun auto peurt tijdens de kwalificaties. De driepuntige ster beweerde echter dat ze bij de energieblikken-fabrikant spoken zagen.

Maar toch, eerder dit jaar voelde de FIA zich geroepen om Directive DD/004-17 de wereld in te slingeren, waarin het duidelijk stelt dat olie níet gebruikt mag worden om de motor op te pompen. Als je met mengsmering wil rijden stap je maar in een Trabi, aldus de FIA. Maar, daar waar blauwe rook is, wordt olie verbrand.

In Canada heeft de FIA daarom eens onderzocht wat de teams precies doen met olie tijdens zo’n GP-weekend. Het resultaat: één team zou de grens van het onbetamelijke opzoeken. Voordat er bij het lezen van deze woorden een beeld van schaars gekleede dames in een opblaasbaar zwembad opdoemt in je hersens: we hebben het hier dus puur over extra snelheid halen uit de ongeoorloofde verbranding van olie.

De logische gevolgtrekking zou wellicht zijn dat het team in overtreding Mercedes betreft. Maar wacht! Er is een twist! Het gerucht gaat dat niet Mercedes, maar juist Ferrari de regels van de FIA aan hun Italiaanse laars lapt. En deze verdachtmaking komt van niemand minder dan…Mercedes.

De gedachtengang van de Duitsers berust op twee pijlers. Ten eerste heeft Ferrari in de winter een vraag gesteld aan de FIA over de regels omtrent de samenstelling van de oliën die gebruikt mogen worden. Voor benzine zijn er namelijk strikte regels die nageleefd moeten worden. Als de benzine betrapt wordt op ‘doping’, word je gediskwalificeerd. In het verleden is dat wel eens gebeurd door een ‘vervuild vat’, het F1-equivalent van wat een wielrenner ‘bedorven vlees’ noemt. Nog verder in het verleden gebruikten sommige teams tolueen om de brandstof te verrijken. Je kent dit stofje wellicht uit de afkorting TNT (trinitrotoluene).

Ferrari wilde graag weten of dit voor de olie ook geldt en bovendien of het meerdere soorten oliën zou mogen gebruiken. Vooral in dit laatste feit zit de crux. Mercedes heeft namelijk opgemerkt dat Ferrari een verdachte extra tank in de auto heeft zitten. Daar zou wel eens een speciaal soort olie in kunnen zitten om de motor kortstondig een boost te kunnen geven. De speciale tank in de Ferrari zit overigens al sinds het begin van het seizoen in de auto. Maar vooral nadat bleek dat de Ferrari in Canada op het rechte stuk tijd won ten opzichte van de Mercedes, zijn Toto en de zijnen wakker geworden.

De FIA heeft naar aanleiding van de bevindingen in Canada volgens auto-motor-und-sport alle teams nog eens een bericht gestuurd met de strekking dat Directive DD/004-17 niet alleen voor de vorm bestaat. Of Ferrari wat heeft aangepast aan haar auto en daardoor nu langzamer is weten we niet, tenzij we onze alu-hoed opzetten. Die vult ons altijd met wijsheid.