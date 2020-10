Moet de nieuwe Maserati GranTurismo er zo uit zien? - Autoblog.nl

Wij zouden er geen nee tegen zeggen als Maserati de nieuwe GranTurismo hier een vleugje van meegeeft.

Maserati was een beetje aan het leegbloeden. Iedereen dacht het, niemand zei het. De Levante was het nieuwste model en de rest was facelift op facelift van stokoude modellen. De GranTurismo uit 2007 die in 2020 nog in de showrooms staat, sloeg alles. Ook al klinkt die 4.7 V8 zo heerlijk, na 13 jaar voelt het een beetje alsof je nog een excuus nodig hebt om als sportwagenfabrikant te boek te staan.

Nieuwe slag

Daar komt verandering in met de MC20. Die kan weer bewijzen dat Maserati een sportwagenmerk is. De auto werd goed ontvangen en Maserati heeft grote plannen. Daar hoort ook een nieuwe Maserati GranTurismo bij. De MC20 is immers daar niet de directe opvolger van. Er komt nog een model met de motor voorin die meer als GT wordt neergezet.

Wachten

Die tijd is echter nog niet aangebroken. Voor nu kunnen we dus alleen speculeren hoe Maserati een auto met de motor voorin zou kunnen ontwerpen. Een ontwerper die kundig is met Photoshop had geen zin om daarop te wachten, en ging zelf aan de slag.

Het ontwerp werd GranTurismo Targa gedoopt. Uw mening mag afwijken, maar potverdikkie wat een gaaf apparaat. Waar de GranTurismo altijd precies tussen sport- en supercar zit, lijkt dit een volbloed supercar te zijn. Hij zou iets hoger in de markt geplaatst worden dan een GranTurismo, zo je wil. Dat zie je er ook vanaf.

Visueel

Dat kunnen we echter niet bevestigen, want de ontwerper is vrij stil over het ontwerp. Behalve de naam krijgen we eigenlijk weinig te horen. Wel dat het project gemaakt is als opdracht voor de IED in Turijn (designopleiding) in overleg met FCA. Kijken ze mee?

De stilte houdt echter ook in dat we niks weten over de aandrijflijn. De grille lijkt een groot, leeg vlak te zijn, dus wellicht is hij zelfs elektrisch.

Wij zouden geen nee zeggen tegen dit ontwerp als nieuwe Maserati GranTurismo. Het enige kleine kritiekpuntje is het gebrek aan identiteit: er zijn weinig onderdelen – behalve de grille – die écht kenmerkend Maserati zijn. Ach, als jij elk onderdeeltje ergens anders van kopieert, komt er vanzelf iets unieks uit. Wij geven hem een duimpje omhoog.

Ontwerp door Samuele Piccarini op Behance.