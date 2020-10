Autoblog garage: automaat spoelen BMW 325d (plus mods!) - Autoblog.nl

We gaan nu de automaatbak spoelen van de BMW 325d Duurtester. Dat niet alleen: de auto wordt weer even secuur nagelopen. Oh ja, het is ook weer tijd voor een paar modificaties!

Het gaat lekker met de KS-742-X. We hebben er inmiddels al een aantal kilometers bij gereden. Halverwege april kocht ik deze BMW 325d met 141.000 km op de klok. De teller staat nu bijna op 165.000, ondanks dat we vanwege corona-perikelen vaker thuis moeten werken dan gewenst.

De techniek lijkt in goede conditie te zijn. In tegenstelling tot de Alfa Romeo is de BMW veel beter gebouwd. Met name op de punten die ik (uiteindelijk toch) belangrijk vind: motor, bak, onderstel, koetswerk en afwerking. Nu is het niet helemaal eerlijk vergelijken, de BMW E90 kent echt wel zijn aandachtspuntjes. Ook was de Alfa Romeo 159 van mij een van de eerste 159’s van die 939C-generatie en is dit een van de laatste E91’s. Met een late 159 die met liefde is behandeld, kun je nog wel even vooruit.

Chiptuning BMW 325d

Anyway, nu alles voor elkaar is, wordt het tijd om weer wat met de auto te doen, nietwaar? Diverse malen werd al in de comments het advies gegeven om de auto te chippen. Allereerst: bedankt voor de vele topreacties in de comments. Dit soort artikelen zijn verreweg het leukste om te maken en het is goed om te weten dat het onder de die-hard Autoblog fans gewaardeerd word. Schuw daarbij ook niet een kritische noot, uiteraard zijn er altijd andere mogelijkheden of opties dan dat ik hanteer. Daarbij kunnen we de tips gebruiken om weer meer dingen met de auto te doen.

Terug naar de chiptuning. Er is het een en ander mogelijk voor de BMW 325d. Logisch, het is een relatief lui afgesteld blok. Het is voornamelijk koppel en een beetje power. Nu kun je in principe bijna elke turbodiesel chippen. Je hebt te maken met turbodruk, brandstofinspuiting, de hoeveelheid lucht en wat parameters in de ECU die dat allemaal regelen. Kortom, laten we de 325d keihard aanpakken! Maar voordat we te hard van stapel lopen: dat gaat NU in DIT artikel NIET gebeuren.

Voorbereiden op chiptuning

We hebben het namelijk over een negen jaar oude BMW met meer dan anderhalve ton op de klok. Dan moet je niet naar een chiptune-boer op de hoek rijden en een standaard scriptje programmeren. Althans, dat is MIJN overtuiging. Als je gaat tunen, ga je de techniek meer belasten. Dat hoeft niet per se wat uit te maken, maar je moet wel zorgen dat de auto in goede conditie is.

Dan komen we nu uit bij ‘wat is een goede staat?’. Dat is een polyinterpretabele vraagstelling. Want kijk de advertenties er maar op na: iedereen hanteert zijn eigen definitie van ‘een goede staat’. Omdat we 20.000 km verder zijn sinds de laatste grote beurt, is het tijd voor een kleine beurt. Althans, dat vind ik. Volgens de iDrive-boordcomputer kon ik nog wel 20.000 km doorrijden. Maar de auto is wat ouder, dus het is geen probleem om de intervallen te verkorten.

Versnellingsbak

Dus een kleine beurt om 7,2 liter nieuwe olie te verversen werd gepland. Dat niet alleen, ook de bakolie moest er aan geloven. Toen ik de auto kocht, wist ik dat dat eigenlijk moest gebeuren. De ZF automaat is erg prettig in de omgang en op een enkel haperingetje na (echt letterlijk één keer), heeft de bak het perfect gedaan. Hij schakelt ietwat traag, maar wel soepel. Het is sowieso een erg fijne automaat om mee onderweg te zijn.

Dus een afspraak gemaakt met de BMW-specialist. Tegelijkertijd heb ik aan hen gevraagd om de techniek even goed te inspecteren. De N57 motor van de BMW 325d kan nog weleens ketting-issues hebben, bijvoorbeeld. Ten slotte beginnen we alvast een beetje aan de tuning, in de vorm van meer lucht. Met chiptuning heb je voornamelijk te maken met de injectoren, temperatuur, luchtaanvoer en turbodruk.

Meer lucht

Om te zorgen dat er meer frisse lucht binnenkomt, heb ik een sportfilter gekocht. Deze is afkomstig van de firma K&N. Het sportfilter laat meer lucht door met (minimale) dezelfde kwaliteit filtering. Daardoor heeft de ECU straks méér lucht om ‘mee te spelen’. Het is overigens zeer relatief. Volgens de fabrieksopgave moet het goed zijn voor zo’n 6 pk extra.

Die voel je niet direct op 204 pk. Kenners zullen mij erop gaan wijzen dat een K&N filter in combinatie met de LMM (lucht massa meter) problemen kunnen opleveren. Volgens collega @martijngizmo is het de moeite niet waard. Volgens K&N is dit niet het geval. Ik zal bij deze fungeren als test-case. Ik ben gewoon erg benieuwd hoe dit uitpakt.

Wagner Evo intercooler voor BMW 325d

Het stukje temperatuur gaan we aanpakken met een nieuwe intercooler. De standaard intercooler is relatief klein en in mijn geval relatief oud. De originele zat er nog gewoon op. Tijd dus voor een gloednieuw exemplaar. In plaats van gewoon een nieuwe intercooler, heb ik gekozen voor een upgrade. In dit geval de Wagner EVO 1 intercooler.

Deze is ongeveer 2,5 keer zo groot als het originele exemplaar. De intercooler zorgt ervoor dat de lucht naar de turbo een stuk kouder is. Als de lucht kouder is, is deze ‘kleiner’ en kan er meer lucht de verbandingskamer in. Resultaat: meer verbranding en meer vermogen en koppel. Volgens opgave moet de intercooler goed zijn voor zo’n 20 pk extra.

230 pk?

Nu hoor ik u denken: 6 + 20 + 204 pk = 230 pk! Eh, nee. Zo werkt het helaas niet. Die 6 en 20 pk zijn van die theoretische gevallen van ‘in het beste geval’. Daarbij verliest een motor altijd wel een paar pk’s. De intercooler zal vooral bij veel optrekken een verschil kunnen maken. Dus wanneer je met de standaard intercooler wat meer verlies hebt, beperk je dat met een grotere intercooler.

Sowieso is het allemaal theoretisch geneuzel, want de ECU is niet op de hoogte van de hardware wijzigingen. De kans is groot dat de computer niets doet met de extra lucht en de lagere temperaturen. Waarschijnlijk denkt de ECU: chillll, lekker relaxed. Prima waarden, niets aan doen verder. Ofzo.

Montage

Het monteren van de intercooler moest gewoon plug-and-play zijn. Dat was het helaas niet. Er is net voldoende ruimte en er moest een beetje gezaagd worden om de boel passend te krijgen. Ouch. Fijn dat de garage even belde voordat ze dat gingen doen. Aan de andere kant, die intercooler had al 3 weken in de woonkamer gestaan en het was tijd dat deze bevestigd werd.

Kleine beurt voor BMW 325d

Minder spannend was de kleine beurt. De auto had inmiddels al 20.000 kilometer gelopen sinds zijn vorige beurt. Officieel kun je om de 30.000 km olie verwisselen, maar gezien de leeftijd van de auto en de kilometerstand zou ik deze intervallen (interessant voor leasemaatschappijen en nieuwe particuliere klanten) flink inkorten. Verse olie kan nooit kwaad en dan is de auto net even wat vaker voor inspectie in de garage. Handig als er iets aan zit te komen. Liever een paar beurtjes met behapbare kosten dan zoveel mogelijk rekken en ineens voor verrassingen komen te staan.

Remblokjes achter

Zoals de remblokjes. Mijn BMW 325d E91 is voorzien van iDrive. Of je nou het oudere systeem of dit CIC-systeem hebt, het systeem is ook handig voor onderhoud. Het systeem houdt precies bij wanneer wat gedaan dient te worden. In dit geval was er een ‘driehoekje’ die mij erop wees dat de ruitenwisservloeistof op was (klopt) en dat de remblokjes achter vervangen dienen te worden.

APK

Als laatste werd de APK gedaan. Nu was ik er van in de overtuiging dat dat wel goed zat. Maar ja, dat dacht ik bij mijn 159 ook. Sterker nog, toen bij de 159 er (weer) 1.000 euro geïnvesteerd moest worden om ‘m erdoor te krijgen was ik er he-le-maal klaar mee. In dit geval was het een eenvoudige exercitie. Alleen bij de accu miste er een klemmetje. Voor de rest prima.

Kosten

Dan de kosten, die zullen we bij deze ook even vermelden. Het is zeker niet allemaal goedkoop. Aan de andere kant, de N57D30 is een serieus blok en de ZF 6HP28 is een zeer capabele automaat. Het is hardware die je eerder in een 5 Serie, 7 Serie of X5 verwacht. Met een 320d handbak ben je niet veel langzamer en die zijn aanzienlijk goedkoper in onderhoud en verbruik. Enfin, hieronder de kosten:

Set Olie-filter element € 20,69 Olie 5W30 Titan GT1 Pro Longlife (7,2 liter) € 85,50 Koolstof microfilter € 27,17 Mecatech Diesel Clean (300 ml) € 21,55 Set Carterpan ZF 6HP € 126,50 Olie automaat ZF-Life (5,5 liter) € 107,25 Dichtbus stekker automaat € 10,99 Arbeidsuren automaat verversen (1,5 uur) € 89,25 Gebruik uitleesapparatuur € 35,00 Kleinmateriaal € 5 Arbeidsuren (1,5) kleine beurt + montage sportfilter € 59,50 Remblok slijtage sensor € 18,90 Remblokjes achter (2x) € 79,86 Klemmetje voor accu € 11,94 Hex schroef € 1,97 Arbeidsuren vervangen remblokjes (0,75) € 44,63 Leenauto (Mini Cooper!) € 39 Subtotaal € 933,45 BTW: € 196,02 Totaal: € 1.129,47

Verdere modificaties BMW 325d

We hebben al het een en ander gedaan met de auto in de tussentijd. Allereerst heb ik ‘m naar mijn oude Alfa Romeo garage gebracht om ‘m een grote beurt te geven. Daarna zijn alle kleine onregelmatigheden aangepakt door de BMW specialist. Vervolgens hebben we de auto voorzien van nieuwe BBS RX-R wielen en Dunlop SportMaxx RT-banden. Daarna hebben we bij Jan Steverink Banden in Apeldoorn een Bilstien B12 Pro-kit gemonteerd. Als laatste hebben we bij Van Essen Carcleaning de gehele auto voorzien van een glans rijke keramische glascoating en een Alpina voorbumper.

Hoeveel vermogen en koppel kan de 325d leveren?

Nu de auto in goede conditie lijkt te zijn, is het tijd voor de volgende stap. Hoeveel vermogen en koppel kunnen we uit deze motor extraheren? Die gene die het dichtste bij zit qua vermogen en koppel wint een chatsessie van 6 uur met @jaapiyo.

Voor de komende tijd staan er dus wat dingen op de planning. Houd Autoblog dan ook goed in de gaten!