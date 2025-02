Moet er een pk-limiet komen voor jonge automobilisten?

Onervaren bestuurders in krachtige auto’s zorgen voor te veel ongelukken. Gaat een pk-limiet voor jongeren daar wat aan veranderen?

Twee jaar geleden trok nota bene Italië – niet het eerste land dat je associeert met veilig verkeer – aan de noodrem. Bestuurders die daar net hun rijbewijs hebben, mogen met niet meer dan 95 pk rijden. Dat betekent dat zelfs de (waarschijnlijk ingedeukte) Fiat Multipla van nonna te veel vermogen heeft. Moeten we daar in Nederland ook niet eens over nadenken?

Ik wil die discussie aanwakkeren, nu er nieuws is over een mogelijke pk-grens in een ander vakantieland. De Franse senator Audrey Linkenheld heeft een wetsvoorstel ingediend om ook te kijken naar een maximum motorvermogen voor jonge bestuurders in Frankrijk.

Linkenheld noemt enkele incidenten waarbij onervaren bestuurders in krachtige auto’s stappen. ”Het enthousiasme van automobilisten kan snel omslaan in roekeloosheid en een bedreiging vormen op de weg en in de stad”, zegt de senator. Volgens Linkenheld is het te makkelijk voor jonge bestuurders om een krachtige auto te huren en er roekeloos mee te rijden. Daarnaast liegen de cijfers niet: 16 procent van de verkeersdoden in Frankrijk is tussen de 18 en 24 jaar oud. Het is daarmee de grootste groep.

Makkelijk in te voeren

Het invoeren van zo’n Frans pk-limiet zou niet lastig moeten zijn. Je herkent beginnende bestuurders in Frankrijk namelijk al door hun letter ‘A’ op de auto. Die ‘A’ staat voor apprenti, wat leerling betekent. Wie zijn rijbewijs haalt in Frankrijk, moet de eerste twee jaar met de letter rondrijden.

Waar de pk-limiet dan zou moeten liggen, is nog niet vastgesteld. Er valt ook niets te lezen over het weren van buitenlandse jongeren die met een te sterke auto op vakantie gaan in Frankrijk. Zoals het er nu voor staat, kun je dus prima met je getunede Golfje naar Frankrijk op vakantie.

En in Nederland?

In Nederland geldt al een soortgelijke regeling, maar dan voor motorrijders. Dat ligt wel net even anders dan een pk-grens. Wie op zijn 18e het motorrijbewijs haalt, krijgt een A1-rijbewijs. Het motorblok van de tweewieler mag niet groter zijn dan 125 cc en het vermogen is maximaal 11 kW (15 pk). Op je twintigste kun je een A2-rijbewijs halen en mag je daarna met maximaal 35 kW (48 pk) rijden. Om op alle motorfietsen te mogen rijden, moet je het rijbewijs A halen. Daarvoor moet je ofwel 22 jaar zijn en twee jaar een A2-rijbewijs hebben, ofwel 24 jaar oud zijn en slagen voor het rijexamen.

Gelukkig gaat het in Frankrijk om een pk-limiet en niet om een limiet op cilinderinhoud. Nu EV’s populair zijn onder jongeren heeft de grootte van de motor weinig van doen met het vermogen.