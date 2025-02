Ga maar ergens anders opladen, Elon: Trump zet laadpalen uit

Het vriendje van de president kan zijn EV niet opladen bij zijn bijbaantje.

Musk en Trump houden de gemoederen flink bezig. Dagelijks komt er wel weer een nieuw bijzonder feitje, quote of richtlijn van één van de twee of beiden naar buiten. Vandaag is het zelfs twee keer raak. Terwijl Musk graag onderzoekers op straat zet, zet Donald Trump duizenden laadpalen voor EV’s uit.

Wanneer Musk straks op bezoek komt bij zijn presidentiële maatje dan kan hij zijn Tesla niet opladen bij het overheidsgebouw. Ondanks zijn vriendschap met de Tesla-baas is Donald Trump fel tegen EV’s. Hoe fel? Hij wil alle laadpalen bij overheidsgebouwen uitschakelen en de bestelde EV’s voor zijn overheid niet meer hebben.

Trump heeft de General Services Administration (GSA) opdracht gegeven. Deze instantie beheert de gebouwen van de Amerikaanse overheid. De uitschakeling van de laadpunten kwam aan het licht in Denver. Het lokale radiostation Colorado Public Radio ontdekte dat de laadpalen bij het overheidscentrum in Denver uitgeschakeld gaan worden. Volgens de GSA (oftewel, volgens Trump) zouden de laadpalen ”niet van cruciaal belang”. The Verge kwam erachter dat ook in de rest van het land er laadpalen bij federale gebouwen op zwart gaan.

Hoeveel laadpalen gaan er uit?

Alles bij elkaar opgeteld zouden er nu zo’n 8.000 laadpunten staan bij overheidsgebouwen. Onder Joe Biden zouden dat er veel meer worden. Biden was begonnen met de aanleg van nog eens 25.000 laadpalen. Het plan waar deze palen in mee werden genomen, is door Trump nietig verklaard.

En dat is nog maar het begin. Het doel was om het wagenpark van de overheid bestaande uit 650.000 auto’s voor meer de helft te vervangen door EV’s. Sterker nog, er was al een bestelling van 58.000 EV’s, waarvan er enkele zijn uitgeleverd. Wat er met deze auto’s gebeurt, is niet bekend. Ook op grotere schaal stopt Trump de Amerikaanse EV-transitie. Hij wil geen subsidies meer en pauzeert de bouw 5 miljard dollar aan openbare laadpalen.

Vergeleken met de VS doen we het in Nederland nog niet zo slecht met onze lease-EV’s en het grote aantal laadpalen.

Foto: Unsplash / History in HD