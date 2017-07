Moet Ferrari een opper-hypercar gaan bouwen?

Mercedes en Aston Martin schieten Ferrari binnenkort voorbij in de vaart der fabrikanten. Zij komen met hypercars op de proppen die de Ferrari LaFerrari doen verbleken. Moet Ferrari snel counteren?

Als je dat aan Ferrari zelf vraagt zullen ze waarschijnlijk aantwoorden met nessun modo. Zelfs als ze er anders over denken, zullen ze dat nooit toegeven voordat er een concreet product in de pijplijn zit. Eerder stelden ze in Italië al dat ze totaal niet onder de indruk zijn van Mercedes’ nieuwe projectje, de Project One. Een F1-auto voor op de straat, dat werkt immers niet, aldus Ferrari. Die wijze les hebben ze reeds geleerd met de F50.

De 4.7 liter grote V12 motor van die F50 was een afgeleide van de F1-motor die Ferrari gebruikte in de Ferrari 641 waarmee Alain Prost en Nigel Mansell het F1-seizoen van 1990 mee reden. Mansell won dat jaar één race, Prost deed het beter en schreef vijf GP’s op zijn naam. De Fransman deed daarmee een gooi naar het kampioenschap, maar de hoop daarop vervloog in misschien wel hét bekendste F1-incident aller tijden, toen Senna Prost eraf tetste in de eerste bocht op Suzuka.

Enfin, ondanks het missen van de wereldtitel had de motor uit de F50 dus de nodige pedigree. Maar wellicht trok Ferrari de gelijkenis met de F1-auto iets te ver door. Net als in de 641 werd de V12-motor namelijk direct op de carbon-fiber monocoque gemonteerd, zonder tussenkomst van een subframe. Dat zorgt ervoor dat de nodige goede vibraties door je lijf heen schieten als je een stukje gaat rijden met de F50. Dentaal uitgedaagde bejaarden zullen snel verlangen naar hun comfortabele BMW 2-serie.

Een ander nadeel van de F50 was dat je de auto behoorlijk op toeren moest houden om de prestaties eruit te peuren. Ondanks dat de motor vergroot was van zijn originele 3.5 liter naar 4.7 liter werd ‘ie pas echt lekker wakker in de hogere toerenregionen. Fijn voor de diehard purist, niet zo fijn voor de gemiddelde klant. Zeker niet als je het afzette tegen de prestaties van de McLaren F1 of zelfs de goede oude Ferrari F40. Dat de motor van de Project One ruim 10.000 toeren kan draaien is dus leuk op papier, maar volgens Ferrari in de praktijk kansloos.

Maar, dan is er ook nog de Aston Martin Valkyrie. Hoewel ook deze auto een link heeft met de F1 vanwege de link met Red Bull Racing en Adrian Newey, tapt deze auto qua aandrijflijn uit een ander vaatje. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Aston Martin (nog) geen eigen F1-motor bouwt. Voor de Valkyrie hebben ze gekozen voor een powertrain die doet denken aan die van de LaFerrari, alleen dan krachtiger. Een 6.5 liter grote V12 gekoppeld aan een elektromotor moet voor ruim 1.000 pk zorgen. Een laag gewicht en getruukte aerodynamica doen de rest.

Dit lijkt meer op de route die Ferrari’s Chief Technical Officer Michael Leiters volgens Motoring zou willen bewandelen, áls Ferrari een auto zou ontwikkelen die de LaFerrari in de schaduw zou zetten:

“Instead of actual F1 engine, I’m convinced it’s better to take some concepts and innovations from a Formula 1 car (…) To make a supercar, I prefer to do it from scratch”.

Voor nu blijft het echter bij woorden, want van officiële plannen van Ferrari om een nieuwe hypercar te gaan bouwen hebben we nog niks concreets gehoord. Desalniettemin heeft dat Alex Imnadze Baldini niet weerhouden om deze impressie te maken van een potentiële nieuwe Ferrari hypercar. Lijkt het jou wel een puik idee voor Ferrari om zoiets te gaan maken?

Image Credit: Alex Imnadze Baldini via Behance.net