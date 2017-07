Klanten nerveus over leverdatum Telsa Model 3

Trouble in Tesla-land. Wanneer werd die Tesla Model 3 ook alweer geleverd? Iemand? Nee? Helemaal niemand???

Of Tesla-land het paradijs is laten we maar over aan jouw eigen inschatting. Hoe dan ook lijkt er zich weer een klein donderwolkje zich samen te pakken boven de Amerikaanse fabrikant, waar de dagelijkste praktijk bestaat uit pieken en dalen. Op zich is dat misschien wel geruststellend voor beleggers, want hierdoor lijkt de aandelenkoers tenminste nog een beetje gebaseerd te zijn op de daadwerkelijke bedrijfsvoering. Enfin, zonder verdere omzwervingen zullen we maar overgaan op de kwestie waar het dit keer om draait: Model 3-klanten beginnen zich zo langzaamaan af te vragen wanneer ze nou eigenlijk hun nieuwe auto ontvangen.

De laatste keer dat Tesla een cijfer naar buiten bracht over de hoeveelheid aanbetalingen die ze hadden ontvangen voor Model 3’s was in de lente van dit jaar. Het ging toen al om 373.000 klanten, die elk 1.000 Dollar neer hebben gelegd voor een plaatsje in de rij. Maar volgens een rapportage van Bloomberg, weten deze Tesla-kopers nog helemaal niks-nakkes-nada over welke plaats zij in de rij bezitten. En zelfs ongeacht daarvan zijn de levertijden schimmig. Hoe lang moet er gewacht worden op de nieuwe auto’s? Maanden? Jaren? Niemand die het weet.

Tesla heeft op al deze punten niks meer laten weten aan haar klanten sinds maart 2016. Er is ook nog een extra issue dat speelt. In Amerika geldt er een ‘federal tax credit’ van 7.500 Dollar per EV, maar die is alleen geldig voor de eerste 200.000 auto’s die een fabrikant produceert. Na dit getal wordt de belasting aftrekpost uitgefaseerd. De verwachting is dat Tesla de 200.000ste Teslarati ergens in 2018 produceert. Gezien het bovengenoemde getal van 373.000 reserveringen is het voor klanten dus extra belangrijk om te weten welke plaats ze in de rij hebben.

Vrijdag staat er een feestje bij Tesla op de planning waarbij de eerste dertig Model 3’s uitgeleverd worden aan klanten. Een en ander wordt kennelijk uitgezonden via webcast zodat alle adepten er getuige van kunnen zijn. De mensen die in de rij staan hopen dat Musk en de zijnen dit moment aangrijpen om hen ook meer duidelijk te bieden over hun eigen auto’s.