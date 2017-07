De Mustang gaat nu nóg rapper naar 100 km/u

Ford geeft de Italianen een run for their money.

Eerder dit jaar al kreeg de Mustang een facelift en ook onder de kap wijzigde het nodige. Hoe hard de nieuweling precies ging hield Ford nog even onder de pet, maar intussen weten we meer! Zo zijn de 2,3 viercilinder EcoBoost en de 5.0 V8 een toefje krachtiger geworden.

De viercilinder doet nu 314 pk en 475 Nm, dat was 314 pk en 434 Nm. Geen heel schokkend nieuws dus, maar verwacht vooral meer punch onderin het toerengebied. Met de 10-trapsautomaat, het Performance pakketje en in de Drag Strip mode gaat deze viercilinder in minder dan 5 tellen naar 96 km/u.

Gauw door naar de Mustang met V8. Die levert nu 467 pk en 569 Nm in plaats van 441 pk en 542 Nm. In de reeds genoemde Drag Strip mode sprint dit beest in minder dan vier tellen naar 96 km/u. Let wel: het gaat om de Amerikaanse versies. Details met betrekking tot de EU-spec laten nog even op zich wachten.