Actievoerders willen verbod op PHEV, MHEV, HEV en FCEV

Maar niet zoals je nu misschien denkt.

De autowereld heeft in de loop der tijd een eigen taaltje opgebouwd. Denk eens aan alle namen van rijhulpsystemen. Het zijn er zelfs zoveel dat de ADAS er een speciaal woordenboek voor heeft. Daarnaast zijn er nieuwe woorden als ”appongeluk” dat in 2017 het Woord van het Jaar werd.

Omdat er zoveel termen met bijbehorende afkortingen zijn, wordt het voor sommige automobilisten wat teveel. Speciaal voor die weggebruikers komt de lobbygroep Electric Vehicles UK nu op. De organisatie vindt dat autofabrikanten wat moeten doen aan de ”de alfabetsoep van betekenisloze acroniemen”. Dat moeten we misschien even uitleggen.

Pleidooi voor verbod op PHEV en andere afko’s

Laat ik duidelijk zijn: Electric Vehicles UK richt zich met deze aanval op de afkortingen van hybride auto’s, niet op de auto’s zelf. De actievoerders willen een verbod op afkortingen als PHEV, HEV, FCEV en MHEV. Dit zijn verschillende soorten van hybride auto’s. oor wie deze termen ook niet uit elkaar kan houden, volgt hieronder een korte uitleg.

PHEV (plug-in hybrid electric vehicle): een combinatie van een sterke elektrische motor voor de aandrijving naast aandrijving via de brandstofmotor. Je kunt de batterij opladen middels een laadpaal.

(plug-in hybrid electric vehicle): een combinatie van een sterke elektrische motor voor de aandrijving naast aandrijving via de brandstofmotor. Je kunt de batterij opladen middels een laadpaal. MHEV (mild hybrid electric vehicle): ook wel Mild Hybrid genoemd. Is een brandstofauto met een klein accupakket dat de motor ondersteunt bij zware taken, zoals optrekken.

(mild hybrid electric vehicle): ook wel Mild Hybrid genoemd. Is een brandstofauto met een klein accupakket dat de motor ondersteunt bij zware taken, zoals optrekken. HEV (hybrid electric vehicle): ook wel Full Hybrid genoemd. Is in de basis hetzelfde als een MHEV, maar hier kunnen ook de wielen aangedreven worden en is rijden zonder de brandstofmotor mogelijk.

(hybrid electric vehicle): ook wel Full Hybrid genoemd. Is in de basis hetzelfde als een MHEV, maar hier kunnen ook de wielen aangedreven worden en is rijden zonder de brandstofmotor mogelijk. FCEV (fuel cell electric vehicle): is een elektrische auto die zijn stroom haalt uit waterstof. In de brandstofcel (vandaar de naam ‘fuel cell’) vindt een chemische reactie plaats waarbij waterstof met zuurstof wordt gecombineerd en er elektriciteit ontstaat.

(fuel cell electric vehicle): is een elektrische auto die zijn stroom haalt uit waterstof. In de brandstofcel (vandaar de naam ‘fuel cell’) vindt een chemische reactie plaats waarbij waterstof met zuurstof wordt gecombineerd en er elektriciteit ontstaat. REEV (range-extended electric vehicle): ook wel EREV genoemd. Is een elektrische auto waarbij de batterij wordt opgeladen dankzij een verbrandingsmotor. De aandrijving komt dus puur vanuit de elektromotor. Dit zorgt ervoor dat de actieradius wordt vergroot (vandaar de naam ‘range-extended’).

Afkortingen zijn verwarrend

Was de bovenstaande opsomming verhelderend voor je, dan hoef je je niet te schamen. Uit een enquête onder ruim 11.000 Britse automobilisten blijkt dat zo’n 20 procent de terminologie rond elektrische auto’s verwarrend vindt.

Dan Caesar is de voorzitter van de actiegroep. Hij roept de Britse toezichthouder op reclame, de Advertising Standards Authority (ASA), op om de ”verwarrende en soms onjuiste namen” te onderzoeken. Naast de afkortingen wil Caesar af van de term ”zelfopladende hybride”.

Deze term is al wat verouderd en is eerder al afgewezen. In 2020 verbood de Noorse reclametoezichthouder Toyota’s campagne voor “zelfopladende hybrides”. De term zou de illusie wekken dat de stroom naar de hybride gratis was. Omdat een verbrandingsmotor bij deze hybrides zorgt voor het opladen van de accu, is het onjuist dat de stroom gratis is.

Nog meer verboden termen

Daarnaast werd twee jaar geleden de term e-Power van Nissan verboden in een advertentie. Beoordelaars vonden e-Power te onduidelijk. Het omvat trouwens een zelfde soort aandrijflijn als REEV-auto’s.

Komt er een verbod op termen als PHEV?

De ASA heeft de oproep van Caesar en de zijnen gehoord en reageert. De toezichthouder geeft aan dat er moeilijk een verbod kan komen op termen als PHEV. Een woordvoerder laat weten: “Hoewel de ASA kan optreden als de termen in een advertentie op een misleidende manier worden gebruikt, kunnen we wettelijk gezien geen vaste definities voorschrijven voor terminologie of technische specificaties die worden gebruikt om prestatieclaims te onderbouwen. We moedigen echter iedereen die een advertentie voor een elektrisch voertuig heeft gezien en zich zorgen maakt, aan om contact met ons op te nemen.”

Kortom, afkortingen als PHEV, eHybrid en TFSI e blijven voorlopig gewoon bestaan.

Bron: The Times