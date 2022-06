Moet Lewis Hamilton na dit jaar niet gewoon stoppen?

De aan met alle records bungelt in het middenveld. Kan hij niet beter genieten van zijn welverdiende rust? Kortom, moet Hamilton stoppen na 2022?

Dit jaar gaat het niet al te best met Mercedes. Ondanks dat het team weet hoe het is om te moeten winnen, lukt het maar niet dit jaar. Dat komt met name door de interpretatie op de nieuwe regels. Het design van de Mercedes W13 is revolutionair, maar niet zonder fouten.

Het idee erachter is briljant, minimale weerstand moet resulteren in maximale snelheid. Echter, er is geen rekening gehouden met het befaamde porpoising, waar George Russell net ook al over aan het klagen was. Sterker nog, de profeet Russell voorspelt heftige ongelukken.

Moet Hamilton stoppen?

Nee, het gaat nu om Lewis Hamilton. Want waar George Russell het nog heel erg redelijk doet, geldt dat niet voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zakt zeker niet compleet door het ijs, maar hij is wel structureel langzamer dan George Russell. Zowel in de kwalificatie als in de race lijkt de Jonge Brit sneller te zijn dan de Oude Brit.

Hamilton wilde dit seizoen meedoen om zijn achtste titel binnen te kunnen slepen. Dat lijkt dit jaar een onmogelijk opgave te worden. Is het dan niet gewoon beter dan om ermee te stoppen na dit jaar? Volgens Mercedes teambaas is daar absoluut geen sprake van, zo laat hij weten aan RTL:

Lewis is volledig gemotiveerd. Net als ons allemaal, is hij op zoek naar een manier om hieruit te komen. Dat is voor ons de reden om aan te nemen dat hij absoluut bij ons blijft om te racen tot het einde van 2023. Er is bij ons geen vacature voor volgend seizoen. Toto Wolff, denkt wellicht dat hij zeker is dat Lewis waarschijnlijk blijft.

Contract

Kijk, dat is duidelijk taal. Nu heeft Hamilton ook gewoon een contract met Mercedes waar Wolff aan refereert. Er zullen echter wel de nodige clausules inzitten. Normaliter waren dat gedeeltes van het contract waar niemand naar keek bij Mercedes. Ze wonnen toch wel. Op dit moment is de Mercedes W13 echter dermate langzaam, dat er wellicht een mogelijkheid is dat Hamilton alsnog onder zijn contract uit kan komen. Toto Wolff ziet dat echter niet gebeuren:

We zijn hier één grote familie. Met de gesprekken die wij met elkaar hebben, is er geen enkele indicatie dat wij niet zullen blijven winnen. Maar we hoeven hierover niet te discussiëren, want alles ligt al helemaal vast voor 2023. Toto Wolff, dacht ook dat hij een contract had met Nico Rosberg voor 2017.

Dan is het nu aan u, waarde lezer! Heeft Toto gelijk en zal Hamilton gewoon blijven? Of moet Hamilton er gewoon de brui aan geven voor het komende seizoen en Nyck de Vries een kans geven? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Check hier het verslag van de kwalificatie van de GP van Azerbeidzjan 2022!