Moet McLaren het uitmaken met Honda?

Langzaamaan lijkt het geduld van de Britse renstal op, maar er moet natuurlijk wel een alternatief zijn.

McLaren is één van de oudere teams in het F1-veld en vrijwel zonder uitzondering deden de bolides uit Woking mee om de prijzen. Natuurlijk zat er ook weleens een minder jaar tussen, maar minder dan subtop is het eigenlijk nooit geweest. Totdat Honda besloot om terug te keren in de koningsklasse.

De Japanners hebben de reputatie geweldige motoren te bouwen. Toch lukt het ze maar niet om de hybride aandrijflijn op niveau te krijgen en dus rijdt McLaren sinds 2014 voor spek en bonen rond. Het lijkt er na 3,5 seizoen sappelen in de marge dan ook op dat teambaas Zak Brown de samenwerking met Honda het liefst zou beëindigen.

In een gesprek met Reuters geeft Brown aan dat het geduld zoetjesaan op is. Geplande upgrades komen toch weer niet, de ene na de andere krachtbron houdt ermee op en de power blijft ondermaats. Het liefst zou McLaren kampioen worden met Honda, maar iedereen die niet aan de LSD weet weet dat dat een sprookje is.

Wat zijn de alternatieven?

Zuur voor McLaren dat de samenwerking met Honda onder druk staat, maar zijn er eigenlijk andere opties? Wij denken van niet. De aandrijflijnen die anno nu in de F1 worden gebruikt zijn bijzonder complex. Bovendien hebben andere motorenbouwers reeds meerdere jaren ervaring met de hybride goodies in combinatie met de turbomotoren en we hebben er een hard hoofd in dat er constructeurs zijn die out of the blue een competitieve geblazen V6 + MGU’s kunnen ontwerpen.

Daarnaast zijn de huidige motorenbouwers waarschijnlijk niet bereid om McLaren uit de brand te helpen. De renstal uit Woking is immers nog steeds een van de grote jongens en dan vooral omdat het budget aanzienlijk is. Een Mercedes of Ferrari zal dus wel gek zijn om voor een paar centen een grote concurrent erbij te krijgen, want daar zou het wellicht of waarschijnlijk op neerkomen.

We vrezen dan ook voor de Britten dat er weinig anders op zit dan op de blaren zitten totdat het motorenreglement weer op de schop gaat. Wellicht dat Honda z’n sterke reputatie tegen die tijd weer kan waarmaken.