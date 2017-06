Bewonder de spectaculaire Fisker EMotion

Langzaamaan krijgen we steeds meer informatie over de EMotion, nu ook met beeld!

Het uiterlijk van de Fisker EMotion is namelijk onthuld. Op de afbeelding die Top Gear de wereld inslingerde, is goed te zien dat het ontwerp grotendeels hetzelfde is gebleven als op de verschillende teaserfoto’s die rondgingen. Gisteren toonden we nog diverse onderdelen van de spirituele opvolger van de Karma.

Fisker liet eerder weten dat pre-orders vanaf eind deze maand mogelijk zijn, maar dat de auto pas in 2019 leverbaar is. In de Verenigde Staten moet een prijs worden betaald van 129.900 dollar. Het is helaas nog niet bekend of de auto ook in Nederland leverbaar wordt. De grille van de wagen is in het midden voorzien van LIDAR-technologie. Dit systeem bepaalt razendsnel de afstand tot andere auto’s of objecten aan de hand van laserpulsen.

Verder zit er aan de bestuurderskant de zogenoemde Ultracharger, die de accu in slechts negen minuten van genoeg energie voorziet om ongeveer 161 kilometer te kunnen rijden. Op een volle accu moet de auto zelf 644 kilometer ver kunnen komen. De topsnelheid ligt met 259 km/h net iets hoger dan die van de snelste Tesla Model S. Het is nu nog afwachten totdat de EMotion volledig uit de doeken zal worden gedaan.