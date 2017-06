Schultz verklaart de oorlog aan autodieven

De minister van Infrastructuur en Milieu veegt samen met Europese collega's de vloer aan met het geteisem.

Vandaag werd tijdens de Transportraad te Luxemburg namelijk het Protocol tot wijziging van het EUCARIS-Verdrag ondertekend, wat kort gezegd inhoudt dat het makkelijk wordt om criminaliteit en fraude met auto’s en rijbewijzen keihard aan te pakken.

De uitwisseling van gegevens tussen lidstaten wordt door de verdragswijziging een stukkie eenvoudiger. Wellicht dat het adagium “die is al in onderdelen de grens over” binnen afzienbare tijd dan ook de prullenmand in kan. Bovendien wordt het gemakkelijker om gevallen van tellerfraude bij importauto’s te signaleren.

Landen die zich bij EUCARIS (EUropean CAR and driving license Information System) zijn België, Duitsland, Letland, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. Cyprus, Estland, Malta en Zweden hebben aangegeven partij te willen worden bij het verdrag.