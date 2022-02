Haas wil niet meer achteraan rijden met VF-22

Geen computerplaatjes of andere flauwigheid zoals begin deze maand. Haas koos het circuit in Barcelona als podium voor de VF-22.

Ze waren begin februari het eerste team dat de nieuwe auto presenteerde. Maar dat waren renders en nog niet het echte werk. Vandaag was formeel de echte presentatie van de nieuwe auto van Haas.

Diverse Formule 1-coureurs waaronder Max Verstappen hebben de eerste meters inmiddels gereden in de nieuwe auto voor het aankomende seizoen. Op Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje vinden de eerste tests plaats. Haas besloot tot dit moment te wachten om de VF-22 in het echt te presenteren. Vervolgens kunnen Nikita Mazepin en Mick Schumacher meteen gaan rijden.

De meeste onthullingen liggen inmiddels achter ons. Opvallende aanwezige bij de wintertests is Alfa Romeo met een hevig gecamoufleerde auto. De Italianen trekken pas dit weekend het doek van de auto. Terug naar de Haas VF-22. Dit jaar moet het gebeuren. Waar 2021 nog werd gereden met een veel te langzame auto waar niet heel veel meer aan ontwikkeld is, moet 2022 Haas een stuk verder brengen.

Het afgelopen seizoen was er eentje om snel te vergeten voor het team. Steevast reden ze achteraan met auto’s die niet goed konden meekomen met de rest van het veld. De focus lag op 2022 met een compleet nieuwe auto. En die nieuwe Haas staat hier in vorm van de VF-22. Gaat dit dan het seizoen zijn waar Mazepin niet elke keer als laatste of een-na-laatste eindigt?

De nieuwe Haas herkennen is in elk geval een eitje. De livery werd al eerder gepresenteerd en wijkt nauwelijks af in vergelijking met 2021. Het is te hopen voor Haas dat ze dit jaar mooiere dingen gaan laten zien. Dat gun je Guenther Steiner toch wel..