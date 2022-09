Duitsland dwingt Tesla op de knieën

Het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt dwingt Tesla op de knieën.

Waar zelfs Ralph Nader niet in slaagt, dat krijgen de Duitse bureaucraten van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wel voor de bakker. Althans, enigszins dan tenminste. De instantie die onder andere een beetje de verkeersveiligheid van de Bundes-burgers in de gaten moet houden, heeft namelijk afgedwongen dat Tesla wijzigingen doorvoert aan ‘Autopilot’.

Nu is Autopilot sowieso al een fluïde begrip. Niet alleen omdat Tesla’s frontman Elon Musk vroeger (en soms nog steeds) veelvuldig suggereerde dat Autopilot ‘volledig autonoom rijden’ inhield terwijl dat euhm…niet zo was. Maar ook omdat de ene Tesla Autopilot de andere niet is. Per land kunnen er verschillen zitten in de functionaliteit, soms omwille van de verkeerssituatie, maar soms ook gewoon dankzij regels en bureaucratie.

Zo heeft de KBA in Duitsland weer een onderzoekje gedaan naat Tesla’s Autopilot. Daarbij zijn een aantal ‘opvallende zaken’ aangetroffen. De engste woorden die een Duitse onderzoeker tegen je kan uitspreken. De KBA valt over een aantal dingen. Ten eerste is er de rijwisselhulp, die volgens Europese wetgeving op zijn minst balanceert op de grens van legaal.

Daarnaast is er het fameuze puntensysteem van Tesla, waarmee je bepaalde functies kan ‘unlocken’. Zie het een beetje als Elons sociale kredietsysteem. Als je volgens Tesla een nette rijder bent, krijg je extra goodies. Als je vaak crasht, wat op zich meerdere keren kan omdat Tesla’s behoorlijk veilig zijn (voor inzittenden), moet je het doen met basale functies. Echter is de mening van de KBA dat auto’s die op de straten worden ingezet, onder alle omstandigheden veilig genoeg moeten zijn om door iedereen met een rijbewijs bereden te worden. Dit systeem van rangen en standen vindt de KBA dan ook knaak.

Tenslotte zijn er nog de software-updates. Ook daar heeft de KBA geen hoge pet van op, daar ze ‘ongrijpbaar’ zijn. Men vindt het niet zo leuk dat deze softwareupdates niet a priori te testen zijn. Natuurlijk en valide punt. In theorie zou Tesla alle Duitse Tesla’s een update kunnen geven die ze tot bloeddorstige monsters maakt als in een slechte horrorfilm. Je wilt natuurlijk wel dat daar een ordentelijke controle op is.

Al met al is het overigens niet allemaal slecht nieuws voor Tesla. De KBA stelt dat voor een aantal van deze issues al een oplossing is gevonden en dat voor anderen beterschap in de maak is. Toch wil de KBA het punt maken dat Tesla het niet te lichtvaardig moet oppakken. Als men in gebreke blijft, dreigt KBA President Richard Damm Duitse Tesla’s aan de ketting te leggen. Tsja, als je op de cutting edge opereert, krijg je ze allemaal je achter aan…Soms een beetje overdreven, soms maar goed ook.