Mondkapje in de auto hartstikke gevaarlijk - Autoblog.nl

Nee, we zijn geen virologen. Maar het mondkapje in de auto zorgt wel degelijk voor problemen.

Gisteren werd nogmaals duidelijk dat wij nog wel even last blijven houden en hinder ondervinden van het coronavirus. Al bijna een jaar lang zijn we ons leven aan het aanpassen, bewust of onbewust. Sommige dingen heb je niet eens door. Het mondkapje is zo’n ding. Vorig jaar gebruikte je die alleen als je de decoupeerzaag ging gebruiken, vaak in combinatie met de verbanddoos in het geval van ondergetekende.

Mondkapje

Tegenwoordig heb je ze overal liggen. Om ergens te komen heb je er bijna altijd wel eentje nodig. Dus ook in de auto. Niet dat je in de auto met een kapje op moet rijden (tenzij er een passagier uit een ander huishouden aan boord is). Echter, wel als je plotseling ineens besluit boodschappen te doen, dan heb je zo’n kapje nodig. Maar ja, waar laat je die kapjes?

Binnenspiegel

In veel gevallen worden mondkapjes aan de binnenspiegel gehangen. Ideaal, dan heb je ‘m altijd in het zicht. Handig toch? Nou, nee. Dat zegt Motor.nl. Volgens de motormuis-collega’s zit het kapje namelijk heel erg in de weg. Het kapje kan er namelijk voor zorgen dat het zicht belemmerd word om een voetganger, fietser of motorfiets te zien. Het creëert onnodig een blinde vlek.

Belemmeren

Dat niet alleen, ook het heen en weer bewegen van het mondkapje draagt bij aan het feit dat het gevaarlijk is. Daardoor zijn je hersenen minder scherp op bewegende objecten in het gezichtsveld. Je gaat wennen aan iets bewegends in je gezichtsveld waardoor je minder alert bent op nieuwe bewegingen. In Duitsland is dit een van de redenen waarom de Dekra aanraadt het kapje niet aan de binnenspiegel te hangen.

Boete voor mondkapje

In Luxemburg gaat men een stapje verder. Daar deelt de lokale hermandad een boete van 49 euro uit als je ‘betrapt’ wordt met een mondkapje aan de binnenspiegel. In Nederland bestaat dergelijke wetgeving (nog) niet. Wel is er een boete voor als je zicht onnodig laat belemmeren door een object. De boete hiervoor bedraagt in Nederland precies 150 euro, plus 9 euro (!) administratiekosten.