Ioniq 5 knalt in 5,3 seconden naar de 100, komt dit jaar - Autoblog.nl

Met de Ioniq 5 wordt elektrische rijden telkens realistischer.

Het mooie aan de transitie naar elektrische mobiliteit is dat het de verhoudingen tussen de fabrikanten kan veranderen. Merken die nu al geïnvesteerd hebben in elektrische aandrijflijnen en hun nieuwe modellen zo binnenkort op de markt brengen hebben een voorsprong op de merken die het licht nog niet hebben gezien.

Dat is op zich ook logisch, want op dit moment koopt men nog voornamelijk auto’s met een verbrandingsmotor. Zie het een beetje als de gedachtegang van veel Republikeinen. Voor nu is het wellicht handiger om de huidige president te steunen, maar over zeven dagen is dat nutteloos. Nog niet iedereen lijkt te weten wat het ideale moment is om over te steken.

Ioniq 5

Hyundai heeft al elektrische auto’s in de showroom staan. Sterker nog, het merk heeft zelfs een auto op waterstof in de aanbieding. Maar er komt nog een volledig elektrische auto bij. Hyundai noemt deze de Ioniq 5. Volgens Hyundai is dat het eerste model van het nieuwe ‘line-up-merk’ Ioniq. Een merk in een merk dus. Zie het een beetje als de ID-lijn van Volkswagen of i-lijn van BMW.

Submerk

Ioniq wordt een submerk van Hyundai dat zich concentreert op puur elektrische auto’s. Het is het eerste model dat staat op het E-GMP (Electric Global Modular Platform). Heel scheutig met info over de Ioniq 5 is Hyundai nog niet. Wel weten we dat het mogelijk is om de accu van 10 naar 80% te laden in 18 minuten. Je kunt met 400V als 800V laden. Van 0-100 km/u acceleren kan ook erg vlotjes: 5,3 tellen. Waarde collega @Machielvdd kon al mede delen dat de actieradius zo’n 550 km zal bedragen volgens de WLTP.











Levering Ioniq 5

De Ioniq 5 word volgende maand op een online event geïntroduceerd. Nu worden er wel vaker elektrische concepts onthuld, maar in dit geval gaat het om een productiemodel dat dit jaar al in de showrooms staat. Volgens Hyundai is de Ioniq de evolutie van de EV 45 Concept uit 2019 (zie gallery).









Meer modellen

De komende drie jaar komen er drie compleet nieuwe elektrische auto’s bij onder het Ioniq-label: Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 7. De Ioniq 6 is een elektrische sportsedan (op basis van de Concept EV Prophecy) en arriveert in 2022. De Ioniq 7 wordt een enorme SUV.