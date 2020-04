Coronavirus halveert Europese autoverkoop

Dat de gevolgen van het coronavirus groots waren op de Europese autoverkoop, wisten we al. Nu hebben we echter een compleet – en schokkender – beeld.

Van 1,3 miljoen geregistreerde auto’s in maart 2019 in de EU naar niet eens 570.000 registraties een jaar later. Zo groot is de impact van het coronavirus op de Europese autoverkoop. Of, om het in percentages te weergeven: 55,1 procent minder auto’s ten opzichte van maart 2019. Dat is een flinke klap, zoveel is duidelijk.

We wisten natuurlijk al dat de klap groot was. Eerder deze maand schreven we immers al op basis van gedeeltelijke cijfers hoe groot die impact was. Deze nieuwe cijfers komen van de Europese Vereniging voor Autofabrikanten, kortweg ACEA. De grootste daler is – nog steeds – Italië, met 85,4 procent minder geregistreerde auto’s. Van net geen 195.000 naar niet eens 30.000. Het kleinste verschil zien we in Finland, niet dat daar überhaupt veel auto’s op kenteken worden gezet. Afgelopen maart werden er 9.194 nieuwe auto’s geregistreerd, 0,9 procent minder dan maart 2019. Een nauwelijks noemenswaardig verschil, dus.

De cijfers laten ook meteen zien hoe Nederland het relatief gezien doet. Natuurlijk, in de Scandinavische landen is er amper sprake van lockdown-achtige maatregelen, dus daar is de autoverkoop amper gezakt. Los van die landen, zien we dat het in alleen Cyprus en Hongarije iets minder slecht gaat. Voor de vorm: in Nederland zijn 23,4 procent minder auto’s geregistreerd ten opzichte van maart 2019.

Het hele eerste, Nederlandse kwartaal is uiteraard ook slechter dan vorig jaar; het verschil is 10,6 procent. Of, in absolute auto’s, zo’n 12.000 minder nieuwe kentekens. Op Europees niveau is dit kwartaal 25,6 procent minder goed verlopen dan het eerste kwartaal van 2019. Bij onze Belgische zuiderburen is de impact groter: daar is het aantal nieuwe registraties in maart gezakt met 47,5 procent ten opzichte van maart 2019.

Nieuw aan deze cijfers is dat we kunnen zien wat de impact is op autofabrikanten. Natuurlijk, alle autobouwers hebben zwaar te leiden onder de coronacrisis, maar sommigen hebben het zwaarder dan anderen. Neem Porsche, uit het overzicht heeft deze fabrikant de minst zware klap gekregen. Zij hebben ‘slechts’ 25,4 procent minder auto’s in maart 2020 geleverd, dan een jaar eerder. Over het hele eerste kwartaal hebben ze zelfs 24,1 procent meer auto’s verkocht dan in 2020. Ook voor DS en in mindere mate Lexus was het zowaar een positief kwartaal.

Zwaarste daler op deze lijst is de combinatie van Chrysler en Lancia. In maart 2019 verkochten ze nog 6.100 auto’s, in maart 2020 waren het er 516. In ieder EU-land werd dus afgelopen maand gemiddeld 19 Chryslers én Lancia’s samen verkocht. Het slechte nieuws stopte hier voor FCA niet, want de grootste daler na Chrysler/Lancia is Alfa Romeo. Van 4.627 auto’s naar 890 stuks. Pijnlijk nieuws voor de petrolhead, dit.

Foto: McLaren Trailer Vol, Senna van @Bloemetje, via Autojunk.nl.