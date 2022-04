Mooiste petrolhead fotolocatie van Europa is nu verboden

Jammer, want er zijn schitterende foto’s genomen op de mooiste petrolhead fotolocatie van Europa.

Net als bij elk goedlopend hotel, restaurant, parenclub of kartbaan zijn er bij geslaagde foto’s maar drie dingen van belang: locatie, locatie, locatie. Hoe beter de locatie, hoe beter de foto. Natuurlijk komen er wel een paar dingen bij kijken. Dat kun je elke maand kunt zien bij de Autoblog Spots Foto van de Maand-verkiezing.

Misschien wel de mooiste petrolhead fotolocatie van Europa is het verlaten circuit van Reims. Het oude pitstop-complex is nooit weggehaald, maar ook nauwelijks opgeknapt. Het is simpelweg in de originele staat gebleven.

Dat zorgt ervoor dat het misschien wel de meest iconische locatie is om plaatjes te schieten. Ferodo, Jaguar, Elf, Coca Cola, l’Equipe, Shell. En ook allemaal met die mooie oude logo’s.

Reims

Kortom, de ideale plaats om jouw auto even op de fijne plaat af te leggen. Maar wat blijkt, dat kan dus niet meer! Dommage! Hoe dat komt? Simpel: de gemeenteraad heeft namelijk een motie aangenomen waardoor het verboden is om op de D27 te parkeren.

Naast een bedevaartsoort voor de petrolhead is het namelijk ook gewoon een reguliere weg tussen Reims en Gueux.

Het is de ideale locatie voor de champagne-proever en voor de petrolhead die van Spa-Francorchamps naar Le Mans rijdt. Helaas werden de ptiboxen bij Reims iets te goed bezocht en was het ook een ‘social media’ hotspot.

Dit zorgde ervoor dat mensen de meest gevaarlijke acties gingen uithalen. Denk aan snelheden van weleer proberen te halen terwijl je er langs rijdt. Aangezien de weg daar helemaal recht is, is het nog mogelijk ook. Maar, niet minder gevaarlijk.

Alternatief mooiste petrolhead fotolocatie

De gemeente moest dus wel ingrijpen om hier wat aan te doen. Diverse andere maatregelen hebben namelijk niet geholpen. Ondanks dat de motie is aangenomen, zegt de Burgermeester van Gueux, dat het voornamelijk een laatste strohalm is om de situatie te redden.

Gelukkig willen ze de petrolhead wel tegemoet komen. Dat doen ze met diverse ‘open dagen’ en evenementen, waardoor je alsnog een foto kunt maken van jouw auto bij pitboxen in Reims. Dan rest nu alleen de vraag aan jullie. Nu het vebroden is, willen jullie nu ook zo graag naar Reims? En wat vinden jullie de mooiste fotolocatie? Laat het antwoord weten, in de comments!

Via: CarThrottle.

