Dit is de duurste echte Volvo V90 van Nederland

De duurste echte Volvo V90 van Nederland is heerlijk dik.

De Volvo V90 is op dit moment een relatief populaire E-segment stationwagon. Prijstechnisch zit ‘ie net onder de stationwagon-versies van de Audi A6 en BMW 5 Serie. Daarnaast zijn er een paar PHEV-uitvoeringen die scherp geprijsd zijn, waardoor de bijtelling ook meevalt. En omdat het vaak PHEV’s zijn, scheelt het ook in het tarief qua motorrijtuigenbelasting.

De auto arriveerde in 2016 en Volvo kennende gaat ‘ie het nog wel een paar jaar uitzingen. Het is dus nog altijd een relatief moderne auto. Maar dat wil niet zeggen dat het de eerste Volvo V90 is. Ondanks dat de auto min of meer de opvolger is van de Volvo V70, was er al eens eerder een V90. En dat is misschien wel de laatste ‘echte’ Volvo.

Duurste echte V90 van Nederland

De 960 is namelijk nog gebouwd op een ouderwetse wijze. Dus een relatief simpel chassis met achterwielaandrijving. Dat niet alleen, de motor is zes-in-lijn! Maak niet de fout door te denken dat het een BMW-concurrent was. Zie het eigenlijk meer als een eigenwijs alternatief op een Mercedes-Benz.

Dit exemplaar is groen van kleur heeft een beige interieur. Ergens worden we helemaal week in de knietjes van de hoekige styling. Zó hoort een echte Volvo stationwagon eruit te zien. Toch?

162.191 km!

Deze generatie is niet heel erg veel verkocht en wel in trek bij Volvo-liefhebbers. Dat resulteert in hoge prijzen. In dit geval waren we benieuwd naar de duurste echte Volvo V90 van Nederland.

De auto komt uit 1997 en heeft in al die tijd slechts 162.191 km gelopen. Dat verklaart meteen de hoge prijs, want zelfs met 5 ton op de klok zijn deze onverwoestbare tanks met leren bekleding en houtinleg nog veel geld waard. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

