Moto2-bestuurder doet reddingsactie van het weekend

Márquez, alleen niet de Márquez die je verwacht, zet zijn motor gewoon aan de kant nadat hij wegslipt. Knap werk!

Als je de naam Márquez hoort in de Motorrace-series, gaat het meestal om Marc. En ja, deze veelvuldig wereldkampioen mag ook dit jaar als een succes afschrijven. Dat is de MotoGP, in de lagere klasse Moto2 rijdt Álex Márquez, zijn jongere broertje. Die is ook lekker bezig, want in het seizoen van 2019 staat hij bovenaan de rankings. Een leuk één-tweetje voor de familie Márquez.

Tijdens dit GP-weekend op het circuit van Motegi in Japan was het weer een beetje onheilspellend en dat kan gruwelijk mis gaan. Zo raakte Márquez tijdens de derde vrije training in een slip. Dat kan heftige situaties opleveren, maar kijk maar eens hoe Márquez het oploste.

Álex laat zien dat hij een echte Márquez is en doet een ‘Mamola-save’. De actie is vernoemd naar Randy Mamola, hij deed in 1985 als één van de eerste deze reddingsactie. In een split second raakt de motor in een slip en springt de bestuurder van de motor af. Om ervoor te zorgen dat je niet op je gezicht landt kom je dan met beide benen aan één kant van de motor. Vervolgens kun je de motor ‘kalmeren’ en aan de kant zetten, terwijl je in een vreemde houding naast de motor ‘hangt’. Het is wel één van de weinige manieren om zonder kleerscheuren en schade te voorkomen.

Zo weet de jonge Spanjaard in Motegi ook de motor veilig aan de kant te zetten met hemzelf er nog aan vast. De MotoGP-organisatie spreekt van de ‘reddingsactie van de eeuw’. Een bijzonder spektakel om te zien dus. Overigens is de Mamola-redding van Márquez naderhand vertraagd, bij de beelden van de ‘echte’ Mamola-redding kun je zien hoe snel de actie plaatsvindt.

Knap werk dus van Márquez. Nog knapper is dat hij de dag erna (gisteren dus) ook de winst op zijn naam mocht zetten in Japan. Een GP-weekend met een hoop aandacht voor de jongere broer van Marc.