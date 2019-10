Skoda Octavia: dit is ‘m dan

Het internet kent geen genade.

Het internet heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat informatie zich razendsnel verspreidt. Het nadeel is dat informatie zich razendsnel verspreidt. Dat zit sommige automerken wel eens dwars. Skoda heeft vandaag per abuis een afbeelding van de gloednieuwe Octavia de wereld in geslingerd.

Ze hebben namelijk ook al een officiële ‘afbeelding’ gedeeld, maar zoals vaker het geval is bij ontwerpschetsen ziet dat er wat meer gelikt uit dan wat je daadwerkelijk kunt verwachten. Om de volledige auto te zien moet je vanaf 11 november het internet goed in de gaten houden, maar vandaag duikt er een afbeelding op die wel eens the real deal kan zijn.

Hoe weten we zo zeker dat dit niet het werk is van een olijke fotoshopper? Ten eerste, de bronnen lijken zich allemaal terug te grijpen op dit Tsjechische Skoda-forum. Ten tweede zou deze afbeelding gevonden zijn in de configurator. Dus Skoda zelf zou de afbeelding gedeeld hebben. Oeps!

Door de Scala-achtige voorkant en de niet hele verrassende styling over het algemeen, is de kans groot dat dit inderdaad de nieuwe Octavia is. Een gevalletje ‘voorspelbaar’, maar dat is waarschijnlijk waar de Octavia-rijder naar zoekt. Op 11 november kunnen we het definitief maken of we hier in de buurt zaten, ja of nee. Wie overigens de oude Octavia helemaal prima vindt en niet bereid is om diep(er) in de buidel te tasten voor een nieuw exemplaar: op de oude wordt nu korting gegeven.