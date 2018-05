MotoGP-wonderkind krijgt F1-test bij Red Bull

Red Bull Honda krijgt een geheel nieuwe betekenis.

Motoren en single seaters zijn van nature bijna niet te vergelijken. Hierdoor kunnen coureurs, bijvoorbeeld, in één klasse de sterren van de hemel rijden, maar in de andere klasse nog geen deuk in een pakje boter rijden. In het verleden is er slechts één figuur geweest die zowel in de Formule 1 als de hoogste klasse van de motorsport een wereldtitel pakte: wijlen John Surtees. Of Marc Marquez diezelfde aspiraties deelt is niet bekend, maar een heuse Formule 1-test zou hem wel eens kunnen verleiden.

Volgens Motorsport.com krijgt het Spaanse supertalent, dat al vier MotoGP-kampioenschappen en héél veel BMW’s won, mag volgende maand een privétest doen in Oostenrijk. Marquez zal hier zijn eerste echte rit in een Formule 1-wagen maken. Marquez reed in het verleden al eens eerder in een single seater, toen hij op de Honda Thanks Day samen met Dani Pedrosa in een Japanse Formule 3-wagen mocht rijden.

Pedrosa zal er ditmaal overigens ook bij zijn. De landgenoten zullen op 5 en 6 juni, samen met negenvoudig wereldkampioen Motocross Tony Cairoli, in een vooralsnog onbekende Red Bull mogen rijden. De kans is groot dat het, zoals gebruikelijk, een Formule 1-wagen wordt uit de periode ’09 – ’13. Het drietal zal voorafgaande aan de test enkele dagen in Milton Keynes, het hoofdkantoor van Red Bull, te vinden zijn om stoeltjes te passen en testkilometers af te leggen in de simulator.

Het is niet de eerste keer dat MotoGP-talenten de overstap maken naar de Formule 1. Energiedrankgigant Monster organiseerde in 2016 een test met Mercedes, zodat Jorge Lorenzo een stukje kon rijden in de Mercedes van Lewis Hamilton, die op zijn beurt weer zijn Yamaha lenen mocht. Het meest bekende voorbeeld is echter Valentino Rossi. De Italiaanse grootmeester op de motorfiets wikkelde halverwege het vorige decennium verschillende Formule 1-tests af voor Ferrari en leek korte tijd zelfs tegen een overstap aan te kijken. Sterker nog, zelfs Die Weltmeister zelve zag in Rossi grote potentie voor de toekomst. Uiteindelijk besloot Rossi het niet te doen. In de jaren daarna schreef hij nog twee wereldtitels op zijn naam.

Beeld: Marc Marquez op Instagram