Autoblog advies: luxe cruiser als vervanger voor motorboot (€ 45.000)

Van het water naar het asfalt. Welke auto voert die transitie het beste uit? Team Autoblog zoekt het voor je uit!

In Nederland is autorijden een dure aangelegenheid. Daar kunnen we (weer) een klaagzang over houden, maar het zet verder geen zoden aan de dijk. Dus als het zo duur gemaakt wordt, dan kun je een andere hobby zoeken. Dat is precies wat Rudolf gedaan heeft. Jarenlang heeft hij diverse dikke sedans gereden: een Jaguar S-Type, Mercedes-Benz C320, een Rover 75 V6 en zelfs een Phaeton hebben bij hem voor de deur gestaan. Enkele jaren geleden besloot hij om van de weggevers van Vadertje Staat gebruik te maken. Rudolf zette een Mitsubishi Outlander PHEV op de zaak.

Omdat (leuk) autorijden erg duur is, besloot hij om zijn heil ergens anders te zoeken. Rudolf kocht namelijk een motorboot. Met de boot kon hij dan zijn weekend en vakantie volplannen, om zijn dagelijkse kilometers te maken met de enige betaalbare auto van Nederland. Dat heeft een paar jaar geduurd, totdat Rudolf tot de conclusie kwam dat ook een boot een erg prijzige aangelegenheid is. Onderhoud, brandstof, havengelden en nogmaals onderhoud zijn grote financiële kostenposten. Niet dat dat heel erg is, Rudolf had al het een en ander ingecalculeerd. Wat Rudolf het meest dwars zat was dat het telkens een hele toer was, daar de haven 30 kilometer van zijn huis ligt.

Rudolf heeft zijn boot inmiddels verkocht. Als vervanger zoekt hij eigenlijk hetzelfde, maar dan met vier wielen. Dus een auto die je in principe elke dag kunt rijden. De auto hoeft niet heel erg nieuw te zijn, maar een klassieker is niet de bedoeling. Rudolf wil graag wel items zoals airconditioning, stuurbekrachtiging en een goed functionerende audioinstallatie aan boord. In principe wil hij een boot, maar dan met wielen eronder. Relatief ruim, enigszins sportief, veel koppel.

Huidige /vorige auto's: Mitsubishi Outlander PHEV Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Tussen de 35.000 en 45.000. Het hoeft niet per se op. Jaarkilometrage: Tussen de 5.000 en 10.000, waarschijnlijk Brandstofvoorkeur: Benzine lijkt het meest voor de hand ligend Reden aanschaf andere auto: Een motorboot als hobby is toch te omslachtig, Gezinssamenstelling: Mijn vrouw en ik, kinderen zijn inmiddels zelfstandig Voorkeursmerken /modellen: Het liefst een cabrio, meer koppel dan vermogen, luxe cruiser. Mag best een randje hebben. No-go modellen / merken: Lichtgewicht skelters: ik wil in comfort er mee door Europa kunnen toeren.

Jaguar XK Convertible 5.0 V8 Portfolio

€ 44.500

2009

120.000 km

De Jaguar was de eerste auto die naar boven kwam bij deze vraagstelling. De auto is een uitstekende combinatie tussen comfort, luxe, sportieve rijeigenschappen en bijzonder fraaie lijnen. Jarenlang was men aan het zeuren dat er geen opvolger kwam voor de Jaguar E-Type, maar dat gezeur was onterecht toen deze generatie XK (de ‘X150’) in productie was. In het budget kun je kiezen voor een vroegere XK R (met 4.2 supercharged V8) of deze natuurlijk ademende 5-liter V8. Deze motor is in de basis dezelfde als de V8’s die je nu (nog) in Jaguars ziet, maar dan zonder compressor erop. Dankzij het relatief lage gewicht van de volledig aluminium cabriolet zijn de prestaties meer dan adequaat. Eigenlijk de ideale auto, gezien de vraagstelling van Rudolf. Het enige nadeel is het aanbod: in Nederland zijn deze specifieke exemplaren dun gezaaid.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Tiptronic (996)

€ 43.000

2004

95.000 km

Dit was een auto die erg vaak naar boven kwam. De Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Tiptronic is een gevalletje van patatje met alle sauzen. De smaakbeleving is niet meer zo puur, maar kent wel meerdere facetten. In feite is het een 911 Turbo, maar dan met een Carrera motor. De heerlijk raspende zescilinder is in dit geval goed voor 320 pk. Het is echt een sportwagenmotor die je op toeren moet jagen voor solide prestaties. De automaat was destijds vrij snel en soepel, maar eigenlijk wel een beetje ingehaald door de tijd. Het bezorgd de auto wel een uniek, allround karakter. Er is eigenlijk niets wat deze 911 níet kan. Over de motor van dit type gaan de nodige spookverhalen. Kort door de bocht: ja, er zijn problemen bekend en daar zijn oplossingen voor. @CasperH legt het in dit aankoopadvies allemaal uit.

BMW 640i Cabriolet High Executive (F12)

€ 44.950

2011

45.000 km

Misschien wel de saaiste keuze uit dit lijstje. Saai betekend overigens vrij vaak ook verstandig en dat gaat zeker op voor de 6 Serie Cabriolet. In dit geval kijken we specifiek naar de 640 met diens romige, zijdezacht lopende en turbine-achtige zes-in-lijn met 320 pk en 450 Nm. Dit is een uitstekende cruiser, geen sportieve cabriolet. Het is absoluut geen M3/4 achtige, al helemaal niet qua temperament. Je kan eventueel kiezen voor een 650i (rijtest) met een zeer sterke V8, maar ook dat model is afgestemd op comfort. Ondanks dat het in principe een 5 Serie Cabrio is, hebben ze bij BMW absoluut topwerk geleverd om het gat groter te maken. Het koetswerk is beeldschoon en het dashboard is zeer fraai. Tip: vermijd de modellen met M-Sport paketten en grote 20″ wielen. Zo’n klassiek uitgeruste 6 Serie wordt daar niet fraaier van. Groot voordeel is dat de 6 Serie behoorlijk modern en hoogstaand is. Navigatie, audio, automaat: alles is op topniveau.

Ford Mustang Shelby GT500 Convertible

€ 35.250

2007

110.000 km

De Shelby GT500 is een ongelikte beer in de goede zin van het woord. De auto is nog heerlijk eenvoudig en simplistisch qua karakter, bouwwijze en rij-eigenschappen. Simpel gezegd is het een Mustang GT met een iets terug-getunede motor uit de Ford GT. Als sportwagen is het een vrij hopeloos geval. Echter, als vervanger voor een motorboot is het een perfecte auto. Je hebt hetzelfde machtige gevoel, mede dankzij de ongelooflijke power van de V8. Je hebt altijd ‘meer motor dan wegligging’, waardoor je het gaspedaal omzichtig dient te bedienen. Qua betrouwbaarheid zit het redelijk snor, getuige dit aankoopadvies. Ja, je kan lopen zeuren om het interieur dat opgetrokken is uit relatief eenvoudige en vrij goedkoop aanvoelende materialen, maar dan mis je het punt compleet bij de Shelby. Dat is net zoiets als naar de Wallen gaan en aan een dame van lichte zeden vragen wat haar empirische bevindingen zijn over grote filosofen als Nietsche, Kafka en Johan Derksen.

Mercedes-Benz SL500 (R230)

€ 41.500

2009

100.000 km

De Mercedes-Benz SL500 is natuurlijk de aartsrivaal van de Jaguar XK. Qua concept liggen de auto’s erg dicht bij elkaar. Zo heeft ook de SL500 een forse (5.5 liter grote) V8 met een soortgelijk vermogen. Wel is de R230 ietsjes zwaarder en heeft de Mercedes geen stoeltjes achterin, alhoewel er wel wat aflegmogelijklheden zijn voor de bagage. De Mercedes SL is er na de facelift in 2008 niet veel knapper op geworden, maar de elektronica, het stuurwiel en het dashboard hebben een welkome upgrade gehad. Vanuit de auto gezien is de SL500 van na de facelift beter. Alleen is de neus niet heel veel fraaier, alhoewel ondergetekende persoonlijk moet toegeven dat het begint te wennen (na 10 jaar…). Groot voordeel is dat het ‘gewoon’ een Mercedes-Benz is, bij elke dealer kun je terecht voor onderhoud en onderdelen.

Maserati Spyder Cambiocorsa

€ 38.900

2003

60.000 km

Deze neigt al een beetje naar een ‘YOLO’-keuze. Of dat helemaal terecht is, valt te bezien. Veel van deze auto’s zijn gebruikt als derde of vierde auto en hebben een groot gedeelte gewoon binnen gestaan en keurig onderhoud gehad. Controleer dat laatste, uiteraard. Maserati houdt het specifieke midden tussen een Ferrari en Jaguar, zover er zoiets bestaat. De auto is overduidelijk temperamentvoller dan de Jaguar, maar is niet zo nerveus als een Ferrari. Tegelijkertijd zijn ze zeker stijlvol en relatief comfortabel. Zie het zo: met de Jaguar reis je het liefste naar de Alpen toe, met de Maserati ga je het liefst de bergpassen op. Het geluid is magistraal, de transmissie is magertjes. An sich past het karakter van de bak redelijk bij de Spyder, maar een handbak heeft de voorkeur. Deze zijn alleen bijzonder lastig te vinden.

Nissan 370Z Roadster (Z34)

€ 44.995

2013

30.000 km

Deze auto is het tegenovergestelde van de Maserati. Niet dat de 370Z geen karakter heeft, integendeel. De open rouwdouwer van Nissan gaat alweer een paar jaartjes mee en biedt het simpele recept van een klassieke sportwagen: een grote, koppelrijke motor, achterwielaandrijving en een handbak, alhoewel een automaat ook tot de mogelijkheden behoort. In het budget kun je kiezen voor een vrij jong exemplaar met bijzonder weinig kilometers. Tel daarbij op dat het bijzonder betrouwbare auto’s zijn (aankoopadvies) en je kunt de komende jaren de garagekosten lekker laag houden. Wel moet je er rekening mee houden dat deze auto nog wel even wat gaat afschrijven. Ook bij deze auto moet je goed je best doen om er eentje te vinden, sinds de belastingen krankzinnig hoog zijn op deze auto, worden ze nog maar mondjesmaat verkocht.

YOLO: Aston Martin DB7 Vantage Volante

47.500

2000

90.000 km

De auto die je jezelf absoluut moet beloven. Voor iets meer dan dat het budget toelaat kun je opteren voor een heuse twaalfcilinder Aston Martin. De DB9 is buiten bereik, maar er zijn diverse DB7’s te vinden. Mocht je wat groter van stuk zijn, dan is de Volante aan te raden. De Coupé is misschien nog fraaier, maar ook erg krap. Je ziet aan het interieur dat de basis van die auto uit de jaren ’90 stamt. Denk aan knopjes en schakelaatjes. Echt storend is het niet, want je ziet aan de houtafwerking en het hoogwaardige leder dat die een bijzondere auto is. Het is geen uitgesproken sportieve auto, maar je moet wel bij de les zijn met 420 pk uit de 5.9 liter V12. De auto biedt absoluut sensaties, zij het op aristocratische wijze. De gebruikskosten zijn relatief hoog, vandaar YOLO.