MotoGP kampioen Marquez voor het eerst in F1-auto

Even proeven aan de koningsklasse op vier wielen.

Hoe moet het voelen om in een Formule 1 auto te rijden als je de MotoGP gewend bent? Dat moet Marc Marquez zichzelf afgevraagd hebben. De viervoudig MotoGP kampioen heeft vandaag voor het eerst plaatsgenomen in een F1-auto. Het gaat hier om de Toro Rosso RB8 en Marquez bestuurde de auto over de Red Bull Ring in Oostenrijk.

De motorheld die voor Honda uitkomt reed 43 rondjes. Uiteraard was dit niet zomaar een proefmomentje. Om de F1 en de MotoGP op de Red Bull Ring beter onder de aandacht te krijgen is deze promotiestunt bedacht. Op de RBR waren ook onder meer Helmut Marko, Red Bull baas Dietrich Mateschitz, Honda Motorsport baas Masashi Yamamoto, F1-legende Niki Lauda en voormalige Red Bull F1-coureur Mark Webber aanwezig.

Voordat Marquez aan het echte werk begon, spendeerde hij eerst de nodige rondjes in een simulator. Ervaren MotoGP-rijder of niet, de motorcoureur gaf aan dat hij afgelopen nacht amper een oog heeft dichtgedaan voor de ervaring die hem vandaag te wachten stond. En gelijk heeft de beste man. Hoe vaak krijg je immers de kans om enkele uren in een echte F1-auto te knallen?