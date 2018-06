Tesla komt met nieuwe info over Model Y

YaY.

Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) vond er een nieuwe aandeelhoudersvergadering van Tesla plaats. Vanmorgen kon je zoal lezen wat er werd besproken, maar Tesla sprak ook over de Model Y. Daarbij deelde de Amerikaanse autofabrikant een nieuwe teaser. Veel wijzer worden we er niet van, maar de auto krijgt wel wat meer vorm.

Waar de Model X een verhoogde Model S is, zal de Model Y een verhoogde Model 3 worden. Neem het ontwerp van de Model 3 in gedachten, verhoog de boel een beetje en je hebt een prima beeld van de toekomstige Model Y. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de Model Y begin 2020 in productie. Dat maakte Musk tijdens de aandeelhoudersvergadering bekend.

Daarnaast werd er ook gesproken over de onthulling. Zo maakte Musk duidelijk dat in maart 2019 het doek zal worden getrokken van de Model Y. Eind mei plaatste de Tesla CEO al een datum op Twitter. Op 15 maart moet de Model Y het licht zien.

In de komende vijf jaar wil Tesla naast de Model 3, S en Y nog een nieuw model lanceren. Het gaat hier om een compacte, goedkope auto die zich vermoedelijk in het B-segment gaat begeven. Dat is echter nu nog toekomstmuziek.