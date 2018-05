Consumentengids keurt Tesla Model 3 af: “remt slechter dan F-150 pickup”

Pardon?

Net als in veel andere landen bestaat er ook in de Verenigde Staten een consumentenbond- en gids, zodat de Amerikanen een onafhankelijke bron hebben wanneer ze voor een grote aankoop staan. Het Amerikaanse Consumer Reports magazine is één van de meest gerespecteerde bladen die dergelijke maatschappelijke taken op zich neemt. Recentelijk kreeg de redactie van het blad een Tesla Model 3 in handen om de auto te beoordelen voor potentiële kopers. De test viel echter zó tegen, dat het blad de wagen niet durft aan te raden.

Consumer Reports, dat de wagen eerder al in een uitgebreide rijtest aan de tand voelde, onderwierp de Model 3 ditmaal aan een reeks uitgebreide proeven. Hiervan was de remtest er één. Het blad liet de wagen verschillende keren afremmen van 60 mph naar 0 en kwam bijna iedere keer tot een ander resultaat. Hoewel de Model 3 in de ideale situatie slechts 39,6 meter nodig had om tot stilstand te komen, wist de wagen dit geen enkele keer te herhalen. Zelfs niet wanneer de remmen een volledige nacht af mochten koelen. Het magazine leende zelfs een extra Model 3 om de resultaten te vergelijken, maar ook dit exemplaar wist de door Tesla beloofde remafstand niet te weerspiegelen.

“The Tesla’s stopping distance of 152 feet from 60 mph was far worse than any contemporary car we’ve tested and about 7 feet longer than the stopping distance of a Ford F-150 full-sized pickup.”

Een woordvoerder van Tesla probeerde de feiten nog te weerleggen door het blad eraan te herinneren dat Tesla’s door de lucht te updaten zijn, waardoor dergelijke problemen ‘eenvoudig’ opgelost kunnen worden.

Afgezien van de twijfelachtige remprestaties van de Model 3, was Consumer Reports evenmin te spreken over de bediening van de auto. Noem het ouderwets, maar het feit dat de Model 3 praktisch alles in één centraal scherm heeft gepropt, beviel de publicatie allerminst. Niet omdat ze techniek verachten, maar omdat de bestuurders meerdere handelingen moeten doen voordat ze bij het gezochte ‘knopje’ aankomen. Daarnaast was het magazine eveneens ontevreden met de stugge rijkwaliteiten, de achterstoelen en het overvloedige windgeluid van de Model 3.

Tesla liefhebbers staan op dit punt bijna met tranen in de ogen. Gelukkig zien we nog licht aan de horizon. De Model 3 kwam namelijk als beste EV uit de test, voor wat betreft het rijbereik. In normale trim kwam de Model 3 tot de beloofde 500 kilometer, maar in de agressievere remmodus kwam de auto liefst 560 kilometer ver. Daarnaast vertelt het blad dat haar testers de wagen vergeleken met de Porsche 718 Boxster. Zou Elon dan toch gelijk hebben?