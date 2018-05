Hoera! Jaguar XK maakt zich op voor een terugkeer

Dus toch!

Door het daverende succes van de Jaguar F-Type zou je bijna vergeten dat zijn voorganger ook nog bestaat. Of nou ja, technisch gezien ‘bestaat’ de auto niet meer, daar de productie van de wagen in 2014 jammer genoeg tot een gesloten einde kwam. Inmiddels lijkt het erop dat de Britse autofabrikant de wagen toch terug wil laten keren, ondanks het feit dat Jaguar tegenwoordig hevig verwikkeld is met de productie van SUV’s.

Het gerucht dat Jaguar zich meer wil gaan richten op het maken van sportwagens is volledig te danken aan de woorden Hanno Kirner. Kirner, productstrateeg bij Jaguar Land Rover, wist het Britse Autocar te vertellen dat de denderende SUV-verkopen niets wegnemen van de mate waarin het merk sportwagens blijft produceren. Kirner legt hier de nadruk op het meervoud, daar ze bij Jaguar het liefst een familie aan sportauto’s in het gamma zouden hebben. Kirner echoot hiermee de woorden van collega en legendarisch ontwerper Ian Callum, die eerder al liet weten eenzelfde ambitie te hebben.

Callum doelde destijds in eerste instantie op de F-Type en een grotere 2+2, hoogstwaarschijnlijk de volgende Jaguar XK. Hoewel er al plannen en schetsen waren voordat de wagen uiteindelijk gediscontinueerd werd, is het onduidelijk of diezelfde schetsen de basis zullen zijn voor het mogelijke volgende model. Dit wordt in het minst geholpen door het feit dat de Jaguar F-Type, die sowieso een opvolger krijgt, waarschijnlijk op een nieuw platform terechtkomt. De Britten hebben echter nog geen exact platform voor ogen.

Dat gezegd hebbende, het zit er dik in dat Jaguar een doorontwikkeling zal gebruiken van het platform waarop de huidige F-Type wordt gebouwd. Overigens komen ze daarmee netjes full-circle, aangezien de F-Type op zijn beurt weer gebouwd is op een sterk aangepast versie van het platform waarop de XK destijds werd gebouwd.

De volgende F-Type staat voor volgend jaar op de planning. Mocht de Jaguar XK daadwerkelijk terugkeren, dan hoeven we dit niet voor 2021 te verwachten.