Motormuis met drugs op rijdt 119 te hard op A7

Een motormuis met drugs in de bovenpan is in de kraag gevat.

Een motorfiets is natuurlijk heel erg leuk. Zo hebben de meeste motoren namelijk een handbak, achterwielaandrijving en een atmosferisch blok. Logisch dus dat we op de redactie ook enthousiast zijn over toffe motorfietsen. Nog meer dan bij snelle auto’s moet je bij een motorfiets op je snelheid letten. Het gaat namelijk zo makkelijk zo veel te hard.

Dat bleek wel gisterochtend. Een motorrijder van 31 reed namelijk een kleinigheidje te hard. De in leer gehulde aanstaande orgaandonor zag kans om 219 km/u te rijden, daar waar de maximumsnelheid 100 km/u is. Nu lijkt dat extreem snel, maar op een beetje Honda CBR1000RR zit je dan net in zijn 3, bij wijze van spreken. De politie was op de A7 bij Middenbeemster bezig met een lasercontrole.

Motormuis met drugs op

Ze moesten nog wel eventjes de motormuis in de lederen kraag vatten. Na een korte achtervolging kon de politie de man aanhouden. Het gaat om een 31 jarige man uit Zwanenburg. Deze man zal een spannende ochtend hebben beleefd, want na een speekseltest bleek dat hij drugs had gebruikt.

Uiteraard heeft de politie het rijbewijs van de 31 jarige man ingenomen. De zaak wordt nu voorgelegd aan de Officier van Justitie. Die moet niet alleen bepalen of de drugs gebruikende motorheld zijn roze papiertje terugkrijgt, maar ook wat de strafmaat zal worden.

Via: NOS.nl