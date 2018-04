Motormuis rijdt 163 km/u te hard op de N201

@dizono had er kennelijk flink de sokken in.

In de categorie totaalmalloten: op de N201 heeft de politie een motorrijder in de kladden gevat die met 243 kilometer per uur over de weg stoof. Mogelijk reed hij op een Hayabusa. De maximale snelheid op dit traject is tachtig kilometer per uur, wat betekent dat de man dus een ongelooflijke 163 kilometer per uur te hard reed. We delen het sentiment dat de politiewoordvoerster hierboven uit.

De man werd opgepakt in het kader van een actie van de Politie Kennemerland, dat tóch meedeed aan de Europese flitsmarathon. Dat geeft ons de gelegenheid om even onze excuses te maken aan degenen die wellicht ook op de bon geslingerd zijn. Gisteren meldden we je op basis van de informatie die we hadden immers dat de Nederlandse politie níet meedeed aan deze inzamelingsactie, maar kennelijk hebben enkele lokale afdelingen van de hermandad dit stiekem wel gedaan. Sorry daarvoor, we hadden natuurlijk iets minder goed van vertrouwen moeten zijn.

Enfin, de man die 243 reed was niet de enige snelheidsduivel die gepakt werd op de N201. Een andere motorrijder werd geklokt op een nog altijd verdienstelijke 207 kilometer per uur. In totaal werden bij controles op de N201 en N207 in totaal 87 bestuurders aan de kant gezet voor een overtreding van 30 kilometer of meer, zes van hen moesten hun rijbewijs inleveren. De officier van justitie gaat nu bepalen of de Nederlandse Valentino Rossi’s ook hun tweewielers moeten afstaan.