Laat je door Ziggo in een truck lokken en wordt als Max

Eindelijk een goede reden om naar een festival te gaan deze zomer.

Onlangs viel Europa binnen bij Ziggo. Dit had niks te maken met de crimineel slechte vragen die de oranje microfoon soms stelt aan Max Verstappen na races, maar met vermeend gesjoemel rond sportuitzendrechten. Enkele jaren geleden haalde de uitzendtoko de rechten binnen om F1 uit te zenden in Nederland en dat is een gouden greep gebleken. Dankzij de losgebarsten Max-gekte spint het media-bedrijf maximaal garen van deze investering.

De potentiële juridische problemen ten spijt, zijn ze van plan dit succes alleen maar verder uit te bouwen. Op zich zijn we daar als autoliefhebbers en racefans alleen maar blij mee. Onlangs werd bekend dat Ziggy een deal heeft gesloten met Max om hem nóg vaker in beeld te brengen. Daar houdt de queeste om de F1 aan de man te brengen echter niet mee op. Ziggo komt namelijk naar je toe deze zomer! En ze brengen Robert Doornbos met zich mee!

Het draait allemaal om de Ziggo eBattle F1. Een truck met een virtuele race-opstelling reist naar verschillende evenementen en festivals. Liefhebbers kunnen bewijzen dat ze een loden rechtervoet hebben en de tien snelsten van elk evenement mogen op donderdagavond strijden in de eBattle Bar, een nieuw livestreamprogramma. De twee snelsten van donderdag krijgen wat coaching van Robert Doornbos of Tom Coronel en nemen het vervolgens onder toeziend oog van van Gameren tegen elkaar op in het Formule 1 Café. Uiteindelijk wordt er ook nog een titel uitgedeeld aan ‘de beste simracer van Nederland’. Een prijs is hier overigens nog niet direct aan verbonden…Maar de eer is per slot van rekening ook belangrijker dan geld of een F1-carrière.

De truck wordt vanavond voor het eerst ingezet tijdens Ajax-VVV op het Arenaplein. De reis wordt onder andere vervolgd naar Koningsdag in Eindhoven, het Bevrijdingsfestival en de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Durf jij de uitdaging aan?