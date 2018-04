Raad eens wie Nico Rosberg pardoes opzij schuift

Yep, deze guy hierboven.

In de comeback-saga van Robert Kubica in de Formule eiste vorig jaar opeens een opvallende man een belangrijke bijrol op. Niemand minder dan ex-wereldkampioen Nico Rosberg werd naar voren geschoven als dé man die ervoor moest zorgen dat Kubica weer een stoeltje kreeg in de F1. Voor velen kwam deze carrière-switch van de Duitser als een verrassing, daar hij na zijn afscheid van de F1 toch vooral aangaf meer tijd te willen hebben voor zijn gezin en dingen buiten de F1.

Maar misschien hadden we beter moeten weten. Nico’s vader Keke was immers ook altijd al een ondernemend baasje. Sterker nog: de ijzervreter moest zijn racecarrière tot de (late) doorbraak bij Williams min of meer zelf verdienen met noeste arbeid. Soms valt de appel daadwerkelijk niet ver van de boom. Rosberg junior is tegenwoordig actief als commentator voor RTL Duitsland, maar zit ook vuistdiep in de Formule E.

Toch kreeg de Monegaskische Duitser het niet voor elkaar met zijn connecties in de sport Kubica een stoeltje te bezorgen. Ook niet bij Williams, het team waarvoor de kampioen van 2016 jaren reed voordat hij de overstap maakte naar Mercedes. De Pool moest uiteindelijk settelen voor een testzitje bij het team uit Grove, maar maakt er geen geheim van dat hij liever zou racen.

Officieel zegt Kubica overigens dat het mislukken van de opzet om een racezitje te bemachtigen niet de reden is om Rosberg aan de kant te schuiven als manager, maar hij laat wel optekenen dat ‘de missie niet geslaagd is’. In het vervolg zal Alessandro Alumni Bravi weer de aangewezen man zijn om Kubica in een racezitje te lepelen. We hopen ergens nog altijd wel dat dit hem ook daadwerkelijk lukt, hoewel het goede momentum een beetje gepasseerd lijkt te zijn.