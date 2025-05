Move over Renault en Fiat. Skoda maakt eigen retro-auto

Op basis van de Skoda Favorit heeft het merk een eigen moderne interpretatie gemaakt.

Retro is hot, ook in autoland. Al decennialang zien we het gebeuren. De MINI Cooper, later de Fiat 500, meer recent de Renault 4, 5 en de Fiat Grande Panda. Nu lijkt ook Skoda deze weg in te slaan met een opvallende herinterpretatie van zijn eigen legendarische model: de Favorit.

Het iconische model, oorspronkelijk geïntroduceerd in 1987, krijgt nu een moderne facelift volgens Skoda’s recente ‘Modern Solid’-ontwerptaal. Een beetje jammer: het moet een crossover voorstellen. Hè verdorie, crossovers hebben we al genoeg.

Skoda gaat retro

De Favorit was in zijn tijd een revolutionair model voor Skoda. Ondanks beperkte middelen achter het IJzeren Gordijn slaagde het Tsjechische merk erin om een praktische, kwalitatieve auto te bouwen die ook in West-Europa aansloeg. Het was zelfs een van de redenen waarom Volkswagen interesse kreeg in Skoda, wat uiteindelijk leidde tot de overname van het merk. De rest is geschiedenis.

Deze geschiedenis vormde de inspiratiebron voor Skoda-ontwerper Ljudmil Slavov. In ongeveer 120 uur heeft hij een concept neergezet. Het is een combinatie van heden en verleden. Slavov koos bewust voor een elektrische aandrijving. Daarom is het ook een crossover geworden, zodat de batterijen makkelijk in de vloer verwerkt kunnen worden. Jammer is het wel, de Favorit was natuurlijk een hatchback.

Slavov werkt samen met collega David Stingl, die het ontwerp in een 3D-omgeving verder uitwerkte tot een bijna productieklaar concept. Een grote uitdaging was de herinterpretatie van de koplampen van de oorspronkelijke Favorit, ooit ontworpen door het iconische designhuis Bertone.

Slavov koos uiteindelijk voor moderne LED-verlichting die subtiel verwijst naar het origineel, inclusief transparante covers die gepersonaliseerde lichtpatronen kunnen tonen. De covers zijn inklapbaar wanneer de normale verlichting nodig is.

Allemaal leuk en aardig dat Slavov aan het tekenen is geslagen. Maar komt er ook echt een nieuwe Skoda Favorit, want Renault en Fiat hebben recent wel de ballen gehad om retro naar productieauto’s te vertalen. Daar is met geen woord over gerept. Aan de andere kant: misschien zijn we ook wel een beetje retro moe?