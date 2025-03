Prijs Renault 4 E-Tech is bekend: dit kost de vernieuwde 4!

De gemoderniseerde Renault 4 heeft een leuk prijskaartje!

Renault heeft het retrogevoel lekker te pakken. Je hebt inmiddels misschien al een nieuwe Renault 5 gespot in het wild of kijkt uit naar een retro-bestelbus van de zaak. Binnenkort kun je ook langs de showroom voor een vernieuwde Renault 4. Van deze Renault 4 E-Tech electric maakt Renault Nederland vandaag de prijs bekend.

Waar de Renault 4 vroeger goedkoper was dan de 5, is dat in de moderne tijd andersom. Motorisch zijn de twee gelijk aan elkaar. Er zijn twee opties: een 120 pk en 225 Nm sterke elektromotor of een 150 pk en 245 Nm sterke elektromotor. Van de minder sterke motor is maar één uitvoering, de evolution. Dit is tevens de instapper en dus de Renault 4 E-Tech met de laagste prijs.

Minimale prijs van de nieuwe Renault 4

Voor de instapversie betaal je tenminste € 29.990. Het is dus een van de vele EV’s die rond de € 30.000 gaat zitten. De vanafprijs van de 4 is € 2.000 hoger dan die van de goedkoopste 5. Je hebt voor bijna € 30.000 een Renault 4 die dankzij een 40-kWh batterij maximaal 322 kilometer ver komt. Het bakje weegt 1.510 kilo en sprint in 9,2 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is een voor alle Renault 4’s 150 km/u. Opladen van 15 naar 80 procent (Renault communiceert niet in 10-80, grr) duurt minimaal een half uur.

De 150 pk-versie is er wel in meerdere uitvoeringen: de evolution, techno en iconic. De eerste kost tenminste € 32.990. Dat is dan weer net zo duur als de goedkoopste 5 met 150 pk. Betaal € 2.000 meer en je krijgt extra’s als adaptieve cruise control, een draadloze telefoonoplader en een pre-conditioneerfunctie voor sneller DC-laden. Leg nog eens € 1.500 bij en je hebt de iconic-uitvoering. Hierbij kun je een two-tone kleurstelling nemen, krijg je verwarmbare stoelen en stuur en zit er een Frans vlaggetje boven de voorste wielkasten.

De sterkste versie krijgt een grotere 52 kWh-accu. Ondanks het extra vermogen en een rijklaar gewicht van 1.562 kilo, stijgt de actieradius naar 409 kilometer. De sprintsnelheid daalt met precies één seconde ten opzichte van de 120 pk-uitvoering naar 8,2 seconden.

Kofferbakje en schuifdakje

De kleine crossover moet natuurlijk ook wat spulletjes kunnen dragen in zijn achterste. Renault heeft de bagageruimte zo vormgegeven dat je er 420 liter aan spullen kwijt kunt. Dat is iets minder dan in een Clio. Niet super indrukwekkend dus. Later dit jaar komt er nog een Plein Sud-uitvoering. Je herkent deze versie aan een elektrisch bedienbaar schuifdak. Zo hoort dat bij een 4. Ook leuk: net als bij de 5 kun je een rieten broodmandje aanvinken op de optielijst.

Vanaf 12 maart is de Renault 4 E-Tech electric te bestellen bij de Nederlandse dealers. Echte Renault-fans die € 150,- aanbetaalde voor een R4 R Pass kunnen vanaf vandaag gaan configureren. Of wacht je liever op hetgeen dat er uit Wolfsburg komt vloeien?