GP Spanje 2025: tijden en wat je moet weten

Wel je goed voorbereid zijn op de GP van Spanje 2025? Check dan dit artikel!

Na een verschrikkelijk saaie optocht in Monaco gaan we weer racen op een echt circuit. Met een mooie historie als het om Max Verstappen gaat. Die negen jaar geleden zijn eerste Grand Prix wist te winnen op dit asfalt. Negen jaar geleden alweer..

Agenda GP Spanje 2025

Voordat we alle belangrijke dingen behandelen en voorspellingen verklappen, beginnen we eerst even met de agenda van de GP Spanje 2025:

30 mei

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

31 mei

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

1 juni

15:00 – 17:00 | Race

GP Spanje

Circuit de Barcelona-Catalunya, een baan die al sinds 1991 op de Formule 1-kalender staat. Ondanks kritiek op beperkte inhaalmogelijkheden, heeft het circuit gedenkwaardige races geleverd, zoals de eerder genoemde verrassende overwinning van Max Verstappen in 2016, zijn debuutrace bij Red Bull.

In de laatste jaren domineerde vooral Red Bull Racing, terwijl Ferrari en Mercedes moeite hadden om aansluiting te vinden. De editie van 2024 werd gekenmerkt door strategische bandenkeuzes en een spannende strijd om podiumplaatsen tussen Verstappen, Pérez en Charles Leclerc.

Nu draait het om McLaren en misschien laten Mercedes en Ferrari ook wat interessants zien op Spaanse grond. We gaan het zien!

Het circuit: Catalunya-Barcelona

Het Circuit de Barcelona-Catalunya, gelegen in Montmeló nabij Barcelona, werd geopend in 1991 en maakt sindsdien deel uit van de F1-kalender. Het circuit wordt gekenmerkt door zijn gevarieerde layout met een mix van snelle bochten, lange rechte stukken en technische secties.

De befaamde bocht 3, een lange rechter doordraaier, is een genot om naar te kijken. Het circuit heeft een lengte van 4,657 kilometer en 16 bochten. In 2023 werd het oude chicane-gedeelte in sector drie verwijderd, wat de snelheid én het spektakel ten goede moest komen.

Het circuit is niet alleen gastheer van de Formule 1, maar ook van MotoGP, het World Endurance Championship en een aantal nationale raceklassen. Daarnaast werden in het verleden tal van wintertests van de Formule 1 hier ondernomen. Tegenwoordig doen ze dat in de zandbak.

GP Spanje 2024

Even een korte terugblik op de race vorig jaar!

Kwalificatie

Lando Norris van McLaren startte vanaf pole position met een tijd van 1:11.383, gevolgd door Max Verstappen op de tweede plaats.

Snelste ronde:

De snelste ronde werd gereden door Lando Norris met een tijd van 1:17.115 in ronde 51.

Podium:

Max Verstappen won de race. Met Norris op de tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton van Mercedes, die zijn eerste podium van het seizoen behaalde.

Stand vóór de GP Spanje 2025

Oscar Piastri – 161 punten Lando Norris – 158 punten Max Verstappen – 136 punten George Russell – 99 punten Charles Leclerc – 79 punten Lewis Hamilton – 63 punten Andrea Kimi Antonelli – 48 punten Alexander Albon – 42 punten Esteban Ocon – 20 punten Isack Hadjar – 15 punten Lance Stroll – 14 punten Carlos Sainz – 12 punten Yuki Tsunoda – 10 punten Pierre Gasly – 7 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearman – 6 punten Liam Lawson – 4 punten Fernando Alonso – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten Franco Colapinto – 0 punten

Constructeursstand vóór de GP Spanje 2025

McLaren – 319 punten Mercedes – 147 punten Red Bull – 143 punten Ferrari – 142 punten Williams – 54 punten Haas – 26 punten Racing Bulls – 22 punten Aston Martin – 14 punten Alpine – 7 punten Sauber – 6 punten

GP Spanje 2025: laatste nieuws

Dit weekend is er een grote regelwijziging die het gebruik van flexi-wings (het doorbuigen van de voorvleugel) moet verbieden. Het idee is gaat zorgen voor wat veranderingen qua prestaties.

Weersvoorspelling GP Spanje 2025



Heerlijk weer om op het terras te zitten. Dat zeker. Weinig verrassends voor het raceweekend. Het blijft droog, met wat kans op bewolking op de vrijdag en zaterdag. Van regen is er geen sprake.

Vrijdag: zonnig, 27 graden, wind: 14 km/u

Zaterdag: zonnig met kans op een wolkje, 26 graden, wind: 13 km/u

Zondag: overwegend bewolkt, 27 graden, wind: 18 km/u

Verassing GP van Spanje 2024

De verrassende wending in de GP van Spanje 2024 was de onverwachte snelheid van McLaren, die Red Bull uitdaagde op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Lando Norris startte vanaf pole position en reed een sterke race, waarbij hij in de slotfase van de race dicht bij Max Verstappen kwam.

Verstappen had moeite om de snelheid van de McLaren bij te houden, maar zijn strategisch inzicht en bandenbeheer stelden hem in staat om de leiding te behouden en de race te winnen. Deze strijd benadrukte de toenemende concurrentie in het Formule 1-seizoen van 2024.

Waar kan ik de GP van Spanje 2025 volgen?



F1TV

Tot voor kort kon je bij F1 TV nog voor een nette €94,99 per jaar terecht, maar die optie is inmiddels van de baan. In plaats daarvan zit je nu vast aan een maandabonnement van €11,90.

Gelukkig krijg je er wel wat voor terug: de randprogrammering is van hoog niveau, met toegang tot onboard-camera’s en commentaar in meerdere talen. Dikke prima wat dat betreft.

ViaPlay

Een alternatief is een abonnement op Viaplay. Met een abonnement kun je overal kijken, van smartphone tot je tablet. Omdat Viaplay een complete streamingdienst is, krijg je er een flinke lading films, series, sport en ook darts bij.

De extra F1-programma’s zijn voor liefhebbers die wat meer achtergrond willen in het Nederlands. Wel is de prijs de laatste jaren stevig opgelopen. Toch iets om rekening mee te houden.

VPN

Wil je je portemonnee liever wat ontzien? Dan is er nog een budgetoptie. Met een VPN kun je namelijk doen alsof je in een ander land zit. Bijvoorbeeld Oostenrijk of Luxemburg, waar Formule 1-uitzendingen met een omweg soms gratis te bekijken zijn. Even de juiste server kiezen, inloggen, en je zit eerste rang. Wel met lokaal commentaar, dus een taalcursus kan geen kwaad.

Streams

Niet willen betalen, geen moreel hebben en niet bang zijn voor virussen. En oh ja, genoegen nemen dat het beeld soms uitvalt. Kies dan voor een stream.