Z4 M40i met 455 pk is klaar voor de zomer

De BMW Z4 M40i is al een snoepje, maar na de make-over van dAHLer al helemaal!

Ik heb het dan niet over die velgen, want smaak is subjectief. Maar we kunnen het denk ik wel unaniem eens zijn dat een kleine kietelbeurt voor de B58 in de M40i altijd lekker is. Standaard is het al een heel prettige motor, maar als de teugels wat meer mogen vieren is het pas echt leuk.

Z4 M40i dAHLer

Standaard levert de Z4 M40i een gezonde 340 pk en 500 Nm. dAHLer maakt de aanstaande zomerse toertochten net wat prettiger met een pakketje? Voor ieder wat wils, want de Zwitserse tuner komt met pakketten voor Stage 1, Stage 2 en Stage 3.

In Stage 1 groeit het vermogen naar 408 pk met 610 Nm koppel. Daarmee kun je eigenlijk al tevreden zijn. Het maakt je dAHLer BMW Z4 M40i een stuk vlotter, zonder dat je meteen baanbrekende Turbo S-achtige snelheden krijgt op de openbare weg.

Wie toch wat meer wilt kan opteren voor Stage 2, met 430 pk en 630 Nm. De echte kroonjuweel volgens de Zwitserse tuner is echter Stage 3, die de BMW-roadster met 455 pk en 650 Nm in een kleine krachtpatser verandert. En met een verwijderd topsnelheidsbegrenzing betekent dit eindelijk volledig vrij baan op de Autobahn. Goed zo.

Om de extra paarden optimaal te benutten, voorziet dAHLer ook enkele optische en technische verbeteringen. Een nieuw luchtfilter bijvoorbeeld, eventueel met een optionele carbonfiber luchtinlaat, voor een efficiëntere ademhaling van de zescilinder. Aan de achterzijde prijkt een nieuw RVS-uitlaatsysteem van eigen makelij, compleet met keramisch gecoate dubbele uitlaatpijpen. Dit systeem beschikt over klepbediening, zodat je zelf kunt bepalen hoe aso of hoe beschaafd je Z4 klinkt.

De tuner levert ook onderstel-upgrades. De meest eenvoudige optie zijn verlagingsveren, waarmee je auto direct 25 mm aan de voorkant en 20 mm achter dichter bij het asfalt komt te liggen. Een stapje verder gaat de optionele coilover-ophanging, die instelbare hoogte en demping biedt om je BMW Z4 volledig op je wensen af te stemmen.

Dan toch nog even terugkomend op die velgen. Er is keuze uit gesmeden lichtmetalen CDC2-velgen, of CDC1-velgen in 21-inch uitvoering. Het zijn wel echt joekels onder een Z4. Ik zou ze lekker overslaan.

Afsluitend kun je nog opteren voor een frontspoilerlip, M-stijl spiegelkappen en een achterspoiler op de kofferklep. Elk onderdeel kan naakt carbon blijven of in carrosseriekleur worden gespoten.

Laat de zomer maar komen..