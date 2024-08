Nooit meer gore handen: Fiat aan de oprolbare laadkabel

Net als bij een bedrade stofzuiger heb je een oprolbare laadkabel bij Fiat.

De Grande Panda heeft ook een Grande troef in handen. De elektrische auto heeft namelijk geen losse laadkabel achterin de kofferbak of frunk liggen. In plaats daarvan hebben de Italianen een briljante oplossing bedacht in vorm van een oprolbare laadkabel. Net als bij een stofzuiger of een tuinslang.

Tegenover Autocar zegt Fiat nu dit foefje niet uitsluitend voor de Grande Panda bedacht is. Alle volgende generaties elektrische auto’s bij Fiat krijgen deze techniek aan boord. Dat is natuurlijk super, want zeg nu zelf. Eigenlijk zijn laadkabels ondingen. Met name als het regent of heeft geregend. Die gore kabel oppakken en achterin gooien is nooit een leuk klusje. Zeker als je achterin bagage hebt liggen wil je zo’n smerige natte kabel niet in de buurt hebben.

Het is een simpel, maar innovatieve manier van Fiat om met dit luxeprobleem om te gaan. Het is niet ondenkbaar dat andere merken ook aan de gang gaan met zo’n oprolbare kabel. Fiat is immers onderdeel van Stellantis en er zijn nogal wat merken binnen dit concern met elektrische auto’s. Als ze nu allemaal zo’n oprolbare laadkabel krijgen dan is dat natuurlijk briljant.

De geïntegreerde laadkabel van de Fiat Grande Panda kan tot 7,4 kW laden aan een publieke laadpaal. Het 44 kWh grote accupakket is in 4 uur en 10 minuten volledig op te laden. Voor de snellader gebruik je uiteraard de eigen laadkabel van een aanbieder, zoals een Fastned of een IONITY. Dan kun je tot 100 kW opladen.

De Fiat Grande Panda verschijnt volgend jaar op de markt en gaat een belangrijk model worden voor de Italianen. Eindelijk verschijnen er meer betaalbare EV opties op de markt. Naast deze Grande Panda moet je dan bijvoorbeeld denken aan een auto als de Renault 5. De Renault 5 heeft een houder voor je stokbrood, maar weer niet zo’n slimme oprolbare laadkabel als de Fiat.