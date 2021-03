Te koop: een auto van Mr Bean, maar dan anders - Autoblog.nl

Dit keer eens geen knalgroene Mini met een stoel op het dak: de occasion van vandaag is een échte auto van Mr. Bean, of Rowan Atkinson.

Het wereldwijde succes van de serie Mr. Bean is niet te onderschatten. Iedereen kent de gekke Brit die non-verbaal zichzelf door de vreemde avonturen van zijn dagbesteding helpt. Dat doet hij vaak met een Austin Mini in het knalgroen. Het is dé auto waar je aan denkt als je denkt aan ‘de auto van Mr. Bean’.

De echte

Vandaag richten we ons eens op een échte auto van Mr. Bean. In de meest letterlijke zin van het woord. Mr. Bean wordt gespeeld door Rowan Atkinson. De 66-jarige Brit past de rol als een jas, maar je kunt hem ook kennen van Johnny English, een geniale James Bond-‘parodie’ en andere Engelse komedies als Not The Nine O’Clock News en Blackadder. Het legde Atkinson bepaald geen windeieren, waarmee hij kon laten blijken dat hij een rasechte petrolhead is!

Collectie

Zo mag Atkinson zich tot één van de personen rekenen die een McLaren F1 heeft gehad, maar alles waar de autofanaat vrolijk van wordt heeft de binnenkant van Atkinsons garage wel eens gezien. Van Lancia Delta HF Integrale tot Mercedes 500E en van Honda NSX tot Rolls-Royce Phantom. Ook is Atkinson actief in de autosport, veelal historische races. Eén van de auto’s die hij daarvoor gebruikt staat te koop.

David tegen Goliath

Het gaat om deze Ford Falcon uit 1964 uit de collectie van Rowan Atkinson. De auto staat bekend als de Goliath van de Britse toerwagenkampioenschappen. De Amerikaanse Ford met V8 was de krachtbeul tegen kleine Britse wagentjes, Mini’s en dergelijken. Het waren bijzondere races, waar de kleintjes het moesten hebben van wendbaarheid en de reuzen op de rechte stukken het voordeel hadden. Erg bijzondere variatie op het circuit.

Ford Falcon

Goed, de Ford Falcon dus. Samen met bekende auto’s als de Mustang één van de V8-beulen van Ford des tijds. Rowan Atkinson heeft er dus eentje om mee te racen in historische klassen. In het knalblauw, met twee racestrepen en een racenummer. De auto valt onder de FIA-regelementen van voor 1965. Hoe veel pk de V8 van de Falcon levert is niet bekend.

De motor werkt wel prima, want deze is recent compleet vernieuwd. Daarmee is de Ford Falcon van Rowan Atkinson weer helemaal fris. Het leukste? Je mag er dus mee naar de historische raceklassen wanneer deze weer doorgaan, maar er zit ook een nummerbord op.

Dat gezegd hebbende is de Ford Falcon van Rowan Atkinson niet het laatste woord in luxe. Vooral het gebrek aan afwerking en materialen in het interieur valt op. Dat is namelijk wel zo lichtgewicht. Schakelen gaat met de hand, zoals dat natuurlijk ging in de sixties.

Te veil

Dit heerlijke stukje jaren ’60, met celebrity status, is dus te koop, te veil om precies te zijn. Silverstone Auctions verkoopt de Ford Falcon van Rowan Atkinson en verwacht er tussen 55.000 en 65.000 pond voor te vangen.