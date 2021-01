MS-RT Ford Ranger is de dikste kleine pick-up met 500 Nm - Autoblog.nl

De MS-RT Ford Ranger is lekker dik. Ideaal voor de sportschoolhouder of strandtent-exploitant.

Het zijn misschien wel de gaafste bedrijfswagens. We hebben het over de busjes van MS-RT. Heel kort is het een tuner waarvan Ford hun werk heel erg tof vind, net zoals als met Mountune, bijvoorbeeld. Waar Mountune zich voornamelijk richt op technische upgrades, draait het bij MS-RT voornamelijk om het uiterlijk.

MS-RT

Tot nu toe waren hun producten gebaseerd op diverse busjes zoals de Transit, Transit Custom en Transit Connect. Hoe gaaf die projecten ook zijn, in Nederland gaan koeriersbedrijven niet meteen met hun getunede bus rondrijden. Echter, in de pick-up markt is er waarschijnlijk wel meer ruimte voor modificaties.











MS-RT Ford Ranger

De MS-RT Ford Ranger is flink aangepakt, zonder het originele ontwerp geweld aan te doen. Integendeel, zelfs. Net als andere MS-RT producten ziet de gepimpte pickup bijna fabrieksorigineel uit. Het meest in het oog springende detail zijn de velgen. Ze lijken redelijk modaal qua formaat, maar de OZ-wielen zijn gewoon 20″ groot! De Ranger is niet meer de kleine pick-up die het ooit was.









Bodykit

Verder zijn er diverse carbon-accenten en een complete bodykit. Deze is geinspireerd op de Ford rallyauto’s. Daarmee heeft de MS-RT Ford Ranger geen primeur te pakken, want dat was met de busjes ook altijd het uitgangspunt. Speciaal voor de gelegenheid hebben ze ook een foto genomen met een Fiesta rally auto op de trailer. Gaaf he?









Beschikbaarheid MS-RT Ford Ranger

Aan de techniek wordt vooralsnog niets gedaan. De motor is nog altijd dezelfde potige biturbo viercilinder. Deze is goed voor 213 pk en maar liefst 500 Nm. Niet meer dan standaard, maar alsnog lekker dik.

Prijzen zijn nog niet bekend. Sterker nog, we weten niet eens zeker of de MS-RT Ford Ranger ook naar Nederland komt. Hopelijk wel.