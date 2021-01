BMW M760Li occasion heeft 210.000 euro afgeschreven! - Autoblog.nl

Deze BMW M760Li occasion is een héél stuk betaalbaarder dan voorheen.

Afgelopen weekend hadden we in de Autoblog advies-rubriek een aanvraag van een moedige aanvrager. De persoon in kwestie wilde een auto die nieuw extreem duur was, maar waarbij de afschrijving zijn werk al had gedaan.

Gek genoeg hadden we niet de BMW M760Li genomineerd. De twaalfcilinder Beamer is namelijk traditioneel een ramp als het gaat afschrijving. De reden daarvoor is simpel. Ten eerste is de vraagprijs nieuw enorm hoog. De opties die mogelijk zijn, zijn eveneens prijzig. Tel daarbij lekker wat CO2-boete op en je komt tot een hoog bedrag. Omdat de auto’s een vermogen kosten om alleen al rijdend te houden en niemand daar op zit te wachten, verdampt de ‘investering’ sneller dan aandelen World Online.

BMW M760Li occasion

Al helemaal als je er een beetje mee gaat rijden. Zoals met deze BMW M760Li occasion uit 2018. De auto heeft in de afgelopen 2,5 jaar iets meer dan 80.000 km gereden. Dat is niet extreem uitzonderlijk, maar wel prijzig met het verbruik van de V12 motor. De eigenaar zal er niet wakker van hebben gelegen, maar wel genoten van de vorstelijke techniek. Het is namelijk een 6.6 liter V12 met twee turbo’s, goed voor 610 pk aan vermogen en 800 Nm aan koppel. Kortom, het dikste van het dikste en het duurste van het duurste.

Captains of industry

De captains of industry kijken niet rationeel naar zo’n auto. Die willen maximaal genieten van het beste dat de autobranche hen te bieden heeft. Nu is het tijd voor een volgende, waarschijnlijk. Deze BMW M760Li occasion staat namelijk te koop. De vraagprijs voor de auto is een heel erg redelijke 87.500 euro. Dat lijkt een hoop geld, maar het is echt een koopje. Sowieso, een nieuwe 7 Serie kost 111.364 euro. Dan heb je ook een schrale diesel. Een V12 is niet meer leverbaar, maar de dikste V8 (750Li xDrive) kost 172.623 euro.

Prijs BMW M760Li occasion

Maar het wordt helemaal een koopje als je berekent wat de BMW 760Li occasion destijds gekost heeft. Voordat wij het gaan vertellen, moet je even zorgen dat je goed zit. Zet even je koffiekop neer en zorg dat je geen eten of drinken in je mond hebt. Check ook even of de ramen en deuren gesloten zijn, daar het niet ondenkbaar is dat je een kreet gaat slaken bij het horen van de nieuwprijs.

Komt ie: tweehonderdnegentigduizend en vierhonderdnegenentachtig euro. In dit geval is het getal uitschrijven minder schrikwekkend. Want van 290.489 euro naar 87.500 euro is een afschrijving van meer dan twee ton in iets meer dan twee jaar. Met de nieuwprijs van 290.489 euro was deze BMW M760Li occasion alsnog 13.000 euro goedkoper dan de 303.045,82 euro die de M760Li van de rijtest moest moest kosten.

Koop dan!

Daarom willen wij ook iedereen aansporen om deze auto te gaan kopen. Ja, het is geen nieuwe meer. Maar dat heeft als voordeel dat je niet de komisch lelijke grille in de motorkap hebt. En dat achter die bescheiden nieren dus een heuse V12 huist.

