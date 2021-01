Porsche 718 Boxster GTS 4.0 rijtest - Autoblog.nl

De lekkerste Porsche van dit moment? De 718 GTS 4.0 heeft een atmosferische boxer zescilinder onder de kap. Wat een bijzonder lekker apparaat, dat in koude en natte omstandigheden ook behoorlijk dwars gaat!

Ja, de Boxster bestaat 25 jaar en daarvoor heeft Porsche een bijzonder geslaagd ‘actiemodel’ uitgebracht. Vooral de JDM achtige velgen daarvan konden hier op de redactie de handen wel op elkaar krijgen.

Maar die versie was helaas nog niet gereed voor een rijtest. Wat we meekregen van de heren van Porsche importeur PON was een gifgroene Boxster GTS met de 4.0 zescilinder, gekoppeld aan een PDK versnellingsbak.

We nestelden ons met temperaturen rond het vriespunt in de ‘sportbuckets’ (zonder stoelverwarming, arme ons!). Lieten het dak lekker dicht en gingen op onderzoek uit. Zo’n Boxster met middenmotor, dat moet toch super stabiel zijn? Die achterwielen zijn niet uit het juiste spoor te krijgen, toch…?

De Boxster GTS waar zit die in de Boxster range?

Het is je vergeven wanneer je het spoor een klein beetje bijster bent. Als je op dit moment een Porsche dealerschap binnen stapt (virtueel). Dan kan je kiezen uit de volgende opties. Hou in je achterhoofd dat van elke Boxster behalve de 25 Years er ook een Cayman versie is en dat de Cayman over het algemeen € 2.000-2.500,- goedkoper is dan de open variant.

718 Boxster , 300pk, vanaf € 88.900,-

718 Boxster T , 300pk, vanaf € 98.700,-

718 Boxster S , 350pk, vanaf € 108.700,-

718 Boxster GTS 4.0 , 400pk, vanaf € 128.500,-

Boxster 25 years , 400pk, vanaf € 138.900,-

Kijk de video hierboven om te zien hoe leuk de Boxster is, zelfs op een winterse dag.