MS-RT rallybusjes nu ook voor Nederland!

Eindelijk kunnen we nu op de linkerbaan eraf gereden worden door deze MS-RT rallybusjes.

Als je tegenwoordig verrast wil worden, ga eens in een busje rijden. In vergelijking met een jaartje of 20 geleden is het echt een wereld van verschil. Tegenwoordig hebben die bedrijfswagens zoiets als een ‘wegligging’ en in sommige gevallen best wel wat vermogen.

MS-RT rallybusjes

Nu kan het zijn dat je uit overtuiging in zo’n busje rijdt, maar eigenlijk iets heftigers wenst. Er is (nog) niet echt een sportlabel voor bestelwagens op het moment. Maar gelukkig kregen we goed nieuws uit Engeland: de MS-RT rallybusjes komen naar enkele Europese landen, waaronder Nederland!

Ford Transit

Voor wie de MS-RT rallybusjes niet kent. In dit geval gaat het om speciale uitvoeringen van MS-RT voor de Transit Connect en de Transit Custom. Het uiterlijk van deze kits is geinspireerd op de Ford Fiesta rallyauto van M-Sport. Het probleem met dit soort kits is dat je vaak slechte kwaliteit hebt en een matige pasvorm. In dit geval niet, want ze zijn zo goed dat de garantie van Ford blijft behouden.

OZ velgen

In dit geval zien we bij de MS-RT rallybusjes grote bumpers, sideskirts, splitters, wielkastverbreding en 18 inch velgen van OZ Racing. Ook een diffuser, achterspoiler en sportuitlaat ontbreken niet. Je kan nu ook kiezen voor de kleuren van Ford SVO (Special Vehicle Operations).

Niet sneller

Gaan de MS-RT rallybusjes dan ook sneller? Nou, niet echt eigenlijk. De MS-RT Transit Connect is namelijk voorzien van een 1.5 EcoBlue motor met 120 pk en 270 Nm. Er is keuze uit een handbak (6 verzetten) of automaat (acht verzetten). De MS-RT Transit Custom heeft een potentere 2.0 EcoBlue motor met 185 pk en 415 Nm. Ook hier keuze uit een handbak of automaat, beide met zes versnellingen.

Interieur

In het interieur van beide MS-RT rallybusjes zien we nappalederen en suede bekleding, vervaardigd door MS-RT. Ook is er een sportstuurwiel met koolstofvezel inleg en zijn de klokken op het instrumentarium voorzien van MS-RT logo’s. Standaard zijn de busjes voorzien van navigatie, achteruitrij camera, bi-xenon koplampen en nog wat snuisterijen: lekker dik dus.