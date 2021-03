Nieuwe Ford V758 zorgt voor een mysterie - Autoblog.nl

De nieuwe Ford Transit krijgt wellicht standaard een sombrero.

Het produceren, verkopen en onderhouden van bedrijfswagens gaat in veel gevallen net even wat anders dan bij personenwagens. De reden is natuurlijk simpel. De afnemers gaan de auto anders gebruiken en hebben simpelweg andere prioriteiten. Kilometerkostprijs, betrouwbaarheid, laadvermogen en praktisch gemak zijn een stuk belangrijker dan standaarduitrusting, wegligging en of het navigatiesysteem wel de moderne layout heeft.

Mexico

Ook gaat een bedrijfswagen net even wat langer mee dan personenauto. Niet alleen qua levensduur, maar ook qua ‘carriereduur’. Met andere woorden: busje blijft veelal iets langer in productie. Het feit dat er een nieuwe Ford Transit aankomt, is dan ook groot nieuws. Maar daar houdt het niet op. Er zit een kans in dat de auto in Mexico gebouwd gaat worden.

Ford V758

Daar is Auto News Europe achter gekomen. Volgens doorgaans uitstekend geïnformeerde publicatie worden er offertes opgevraagd bij toeleveranciers. Het zou gaan om de Ford 'V758'. Er kunnen er 40.000 van geproduceerd kunnen gaan worden. Deze Ford 'V758' zalvolgens Auto News Europe gaan dienen als opvolger van de Ford Transit. De Ford Bronco Sport wordt er al geproduceerd en de Ford Maverick Pick-up gaat er ook gebouwd worden. Alhoewel Maverick pick-up nog niet officieel is bevestigd door Ford. De nieuwe Transit bestelbus zal dan op hetzelfde platform komen te staan.









De huidige Ford Transit wordt gebouwd in Spanje. Er waren al eerdere plannen om de productie te verhuizen naar Mexico. Echter, dat plan liep toen nog spaak. Toen was dat vanwege de vakbonden die het niet eens waren met Ford.

Voor alle duidelijkheid, met de Ford V758 het gaat hier om de grotere Ford Transit Custom. De compacte Ford Transit Connect krijgt ook een opvolger. Deze wordt zoals bekend ontwikkeld in samenwerking met Volkswagen. Naast bedrijfswagens werken Volkswagen en Ford ook samen aan elektrische auto’s.